صناعة الغاز في العراق – عمار الربيعي

يقول خبراء في صناعة النفط والغاز بان هناك امكانية في العراق لا نتاج الغاز بكميات وفيرة , حيث توجد في محافظات البصرة والتأميم و ذي قار محطات لعزل الغاز المصاحب وهي عازلات افقية وعمودية وكروية ولكل نوع منها اعمال تشغيلية لعزل وتصفية الغاز وكبسه الى معمل الغاز في كركوك الذي يعد اكبر معمل لا نتاج الغاز والمشتقات النفطية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في حينه , وهذه المحطات تعمل الان ولكن باقل من طاقتها والسبب هو الانتاج المحدد بقرار, حيث يعتمد انتاج الغاز على كمية النفط المنتج والذي كان بحدود ثلاثة ملايين ونصف قبل الاحتلال في حين حاليا لا ينتج سوى 500 الف برميل وتبعا لذلك يكون انتاج الغاز منخفض والحال ذاته في البصرة , اي هناك امكانية لا نتاج الغاز بما يسد حاجة العراق ويمكن التصدير لعدة دول عربية او غير عربية , لكن لماذا لا ينتج بالكميات المطلوبة للطلب العراقي والتصدير ,الإجابة عند اهل القرار ذلك يعتمد على انتاج النفط فكلما زاد انتاج النفط كلما زاد انتاج الغاز , و في هذه المحطات اجهزة مضى عليها زمن تحتاج الى صيانة وادوات احتياطية بالتأكيد لا تكلف تكلفة الغاز المستورد لسنة واحدة , فلماذا يهمل تشغيل معمل الغاز ومحطات الغاز في كركوك والبصرة ويتم الاصرار على استيراد الغاز بأسعار مرتفعة , فهل الموضوع عون للدول التي نستورد منها الغاز ومساعدة اقتصاديا , من ساعد العراق ووقف الى جانبه في محنه على مرالتاريخ فلماذا نضحي باموالنا ونحن القادرون على الانتاج وسد حاجتنا والاستفادة من صادرات الغاز , فهل هناك من أمل في عودة الصناعة الوطنية الى سابق عهدها .