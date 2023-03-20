صناعة الجهل – خضير فاخر فاضل

يولًد الجهل الثقة والغطرسة والخجل ؟ يكتب تشارلز داروين ذات مرة ان ” الجهل يولًد الثقة أاكثر مما تولدها المعرفة : من يعرفون القليل وليس من يعرفون الكثير ، هم الذين يؤكدون بثقة أن هذه المشكلة أو تلك لن يحلها العلم ” . يُستخدم الجهل بأشكال مختلفة لتبرير التقاعس ، والإبقاء على الوضع الراهن ، والإنتهازية ، والتهرب من المسؤولية .

روبرت بروكتور ولوندا شيبنجر من كتاب ” صناعة الجهل وتفكيكه “

* * *

ولم يمل قلبي إلى داع يدعوا لطائفة او قومية دون الإنسانية لأنها الأقرب إلى الله والحق و الادنى إلى الصواب فهي المعرفه التي نغذي بها عقولنا ونرقي بها قلوبنا وننقي طبائعنا. من التعنصر والتخندق والانحياز.