صمام الأمان

لكل منا في الحياة انسان شخص مهم في حياتنا يهتم بنا ويحزن لحزننا ويفرح لفرحنا لاتستطيع الابتعاد عنه حتى لو لايام عندما تفارقه تحس بان الدنيا ظلام حتى لو كنت باجمل بقاع الارض وجوده معك يحسسك بلامان والطمئنينة والفرح والابتعاد عنه يعني الحزن هناك من يعتبر الام هي الامان ولايمكن الاستغناء عنها وقد يكون الاب هو السند القوة الامان وقد يكون الاخ او الاخت او العم الخال…

الصديق لكل منا كيف ما ننظر للعطاء هو الامان او الوطن او لا حسب شخصية الشخص اتجاه من الاحساس شي صعب ونحن مختلفون بذلك كن كما انت فانت من تصنع نفسك بنفسك الصبر والقوة هما الامن والامان لا نضعف الضعف يعني الندم ويعني تحطيم الذات وانا اريد لكل منا هدف يكافح من اجله لتحقيق الامان اجعل من نفسك هدف لمحاربة الزمن والوقت ….

.قليل هم من يعتمدون على انفسهم الاكثر هم من يعتمدون على الغير وتلك مصيبة …..

اخلاص الوزان