صلاح عبدالرحمن رئيس المكتب السياسي لجبهة القوى الثورية الديمقراطية السودانية لـ(الزمان) الاجنحة المتصارعة داخل الحركة الاسلامية تستغل انتفاضة الخبز

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

لا‭ ‬تزال‭ ‬التظاهرات‭ ‬تندلع‭ ‬في‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬بشكل‭ ‬ما‭ ‬بات‭ ‬تطلق‭ ‬عليه‭ ‬المعارضة‭ ‬بانتفاضه‭ ‬الخبز‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬الاسعار‭ ‬وتردي‭ ‬الاوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وانتشار‭ ‬الفساد،‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬اتهمت‭ ‬فيه‭ ‬السلطات‭ ‬السودانية‭ ‬جهات‭ ‬خارجية‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬تلك‭ ‬التظاهرات،‭ ‬وهنا‭ ‬نص‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬

‭ ‬صلاح‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسى‭ ‬لجبهه‭ ‬القوى‭ ‬الثورية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬السودانية

‭-‬ماهى‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬فى‭ ‬الاسباب‭ ‬الحقيقية‭ ‬وراء‭ ‬تفجر‭ ‬المظاهرات‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت؟

هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاسباب‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬ارتفاع‭ ‬الاسعار‭ ‬وندره‭ ‬المحروقات‭ ‬والدقيق‭ ‬والسكر‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬السودان‭ ‬يمتلك‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعه‭ ‬صالحه‭ ‬للزراعه‭ ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬السودان‭ ‬يعانى‭ ‬م‭ ‬ازمه‭ ‬اقتصاديه‭ ‬طاحنه‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬قيمه‭ ‬العمله‭ ‬السودانيه‭ ‬والتى‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬60‭ ‬جنيه‭ ‬سودانى‭ ‬بالنسبه‭ ‬للدولار‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬العمله‭ ‬المصريه‭ ‬اصبحت‭ ‬بثلاثه‭ ‬جنيهات‭ ‬وستون‭ ‬قرشا‭ ‬بالنسبه‭ ‬للجنيه‭ ‬السودانى‭ ‬ولعل‭ ‬الازمه‭ ‬الحاليه‭ ‬هى‭ ‬انعكاس‭ ‬للازمات‭ ‬المتلاحقه‭ ‬للسلطه‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬والتى‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬تراجع‭ ‬السودان‭ ‬حتى‭ ‬اصبحنا‭ ‬امام‭ ‬كارثه‭ ‬اقتصاديه‭ ‬حقيقيه‭ ‬والتى‭ ‬ارتبطت‭ ‬ايضا‭ ‬بالفساد‭ ‬والذى‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدوله‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬للرئاسه‭ ‬والتى‭ ‬انقلبت‭ ‬على‭ ‬شيخها‭ ‬حسن‭ ‬الترابى‭ ‬فى‭ ‬رمضان‭ ‬1999‭ ‬وابعدوه‭ ‬عن‭ ‬السلطه‭ ‬وكونوا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الشعبى‭ ‬والذى‭ ‬يعد‭ ‬موازيا‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الوطنى‭ ‬الذى‭ ‬يحكم‭ ‬السودان‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬المجموعه‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تستغل‭ ‬معاناه‭ ‬الشعب‭ ‬السودانى‭ ‬لصعود‭ ‬مجموعه‭ ‬اخرى‭ ‬من‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬مرتبطه‭ ‬بالمشروع‭ ‬الدولى‭ ‬لتنظيم‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬عودة‭ ‬الصادق‭ ‬المهدى‭ ‬الى‭ ‬السودان‭ ‬مرتبطه‭ ‬بصفقة‭ ‬معينة‭ ‬؟

الصادق‭ ‬المهدى‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الفعل‭ ‬والعمل‭ ‬السياسى‭ ‬باعتبار‭ ‬انه‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬اليات‭ ‬النظام‭ ‬الاجتماعى‭ ‬الحاكم‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬وبالتالى‭ ‬فان‭ ‬الصادق‭ ‬المهدى‭ ‬يعمل‭ ‬لحساب‭ ‬النظام‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬والذى‭ ‬يحفظه‭ ‬مصالحه‭ ‬وعودته‭ ‬الى‭ ‬السودان‭ ‬تدخل‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬مخطط‭ ‬لتفتيت‭ ‬قوى‭ ‬المعارضة‭ ‬الداخلية‭ ‬وبالتالى‭ ‬فهو‭ ‬لايمثل‭ ‬الكادحين‭ ‬بل‭ ‬يمثل‭ ‬قوى‭ ‬اجتماعيه‭ ‬مسيطره‭ ‬للنظام‭ ‬الاجتماعى‭ ‬ويستغل‭ ‬الاكثرية‭ ‬حسب‭ ‬عقيدته‭ ‬الجهاديه‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالحه‭ ‬الخاصة‭ .‬

‭-‬وكيف‭ ‬تفسر‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬لسوريا‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬تم‭ ‬ذلك‭ ‬بضوء‭ ‬اخضر‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬؟

النظام‭ ‬السودانى‭ ‬يقع‭ ‬تحت‭ ‬الحاضنة‭ ‬الاوروبيه‭ ‬الامريكية‭ ‬وبالتالى‭ ‬فهم‭ ‬يحاولون‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلطته‭ ‬لانه‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬مرحله‭ ‬الانبطاح‭ ‬الكامل‭ ‬للمشروع‭ ‬الدولى‭ ‬وعوده‭ ‬الصادق‭ ‬المهدى‭ ‬مرتبطه‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭ .‬

‭-‬باعتبارك‭ ‬احد‭ ‬القياديين‭ ‬فى‭ ‬حركه‭ ‬تحرير‭ ‬دارفور‭ ‬ماهو‭ ‬موقفكم‭ ‬من‭ ‬المشاركه‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الانتفاضه‭ ‬؟

نحن‭ ‬كجبهة‭ ‬قوى‭ ‬ثورية‭ ‬ديمقراطية‭ ‬مع‭ ‬الحراك‭ ‬فى‭ ‬الشارع‭ ‬السودانى‭ ‬وان‭ ‬كنا‭ ‬لاندعى‭ ‬اننا‭ ‬نقف‭ ‬وراء‭ ‬الحراك‭ ‬لان‭ ‬انفجار‭ ‬الاوضاع‭ ‬جاء‭ ‬نتاج‭ ‬الاستبداد‭ ‬والجرائم‭ ‬التى‭ ‬ارتكبها‭ ‬النظام‭ ‬ونحن‭ ‬مع‭ ‬اخرين‭ ‬نحاول‭ ‬بلوره‭ ‬موقف‭ ‬سياسى‭ ‬تجاه‭ ‬تلك‭ ‬الاحداث‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬التحسن‭ ‬الذى‭ ‬حدث‭ ‬مؤخرا‭ ‬فى‭ ‬علاقات‭ ‬البشير‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬دفعت‭ ‬القوى‭ ‬الاسلاميه‭ ‬الممثله‭ ‬فى‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬التابعه‭ ‬للتنظيم‭ ‬الدولى‭ ‬للاخوان‭ ‬الى‭ ‬الانقلاب‭ ‬على‭ ‬البشير‭ ‬وهو‭ ‬يلعب‭ ‬على‭ ‬التناقضات‭ ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬البشير‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬يشارك‭ ‬بقوات‭ ‬فى‭ ‬التحالف‭ ‬العربى‭ ‬باليمن‭ ‬ولكن‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬الانتصارات‭ ‬التى‭ ‬حققتها‭ ‬سوريا‭ ‬فى‭ ‬التصدى‭ ‬للتدخل‭ ‬الامريكى‭ ‬ولاثبات‭ ‬انه‭ ‬لاعب‭ ‬اساسى‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬العربيه‭ ‬خاصه‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬فقدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاوراق‭ ‬التى‭ ‬يمتلكها‭ ‬فى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬حاليا‭ ‬تقارب‭ ‬اثيوبى‭ ‬مصرى‭ ‬مباشر‭ ‬بعد‭ ‬التغييرات‭ ‬التى‭ ‬حصلت‭ ‬فى‭ ‬النظام‭ ‬الاثيوبى‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬حاجه‭ ‬لدور‭ ‬البشير‭ ‬فى‭ ‬الوساطه‭ ‬بينهما‭ ‬واصبح‭ ‬دور‭ ‬انظام‭ ‬السودانى‭ ‬حاليا‭ ‬بمنع‭ ‬الهجره‭ ‬غير‭ ‬الشرعيه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبى‭ .‬

‭-‬وماهى‭ ‬طبيعة‭ ‬الدورين‭ ‬الايراني‭ ‬والاسرائيلي‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬؟

مادام‭ ‬لايوجد‭ ‬ارادة‭ ‬وطنية‭ ‬فمن‭ ‬الطبيعى‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الساحه‭ ‬السودانيه‭ ‬مرتعا‭ ‬لتدخل‭ ‬القوى‭ ‬الخارجيه‭ ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬لاوروبا‭ ‬وامريكا‭ ‬دور‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬فمن‭ ‬الطبيعى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لاسرائيل‭ ‬ايضا‭ ‬دور‭ ‬فيها‭ .‬

‭-‬ماهى‭ ‬طبيعة‭ ‬الدور‭ ‬الذى‭ ‬لعبته‭ ‬الخرطوم‭ ‬فى‭ ‬المصالحة‭ ‬بين‭ ‬الاطراف‭ ‬المتناحرة‭ ‬فى‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬؟

البشير‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بالمصالحة‭ ‬ولكن‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقى‭ ‬وشركاء‭ ‬الايجاد‭ ‬لان‭ ‬انفصال‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬امريكى‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬تخطيط‭ ‬المشروع‭ ‬الدولى‭ ‬وساهم‭ ‬النظام‭ ‬فيه‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬سيف‭ ‬العقوبات‭ ‬المسلطه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ .‬