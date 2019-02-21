صفقات عسكرية اماراتية بأكثر من 5 مليارات دولار في معرض آيدكس

ابوظبي,-(أ ف ب) – أبرمت دولة الامارات العربية المتحدة التي تقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن، صفقات تسليح في معرض آيدكس الدفاعي في أبوظبي، تجاوزت قيمتها خمسة مليارات دولار على مدى خمسة أيام وشملت منصات إطلاق صواريخ من شركة “ريثيون” الاميركية.

وقال العميد ركن في القوات الاماراتية محمد خميس الحساني الخميس، متحدّثا باسم المعرض، ان قيمة الصفقات النهائية المبرمة مع الشركات الأجنبية والمحلية بلغت 20 مليار درهم (نحو 5,4 مليارات دولار).

وكانت أكبر هذه الصفقات عقد مع شركة “ريثيون” الاميركية لشراء منصات إطلاق صواريخ خاصة بمنظومة باتريوت، بتكلفة بلغت 5,871 مليارات درهم (نحو 1,6 مليار دولار)، جرى التوقيع عليه في اليوم الثاني من المعرض نهار الاثنين.

كما وقّعت الامارات الاحد عقدا بقيمة 1,3 مليار درهم (نحو 353 مليون دولار) مع “ريثيون” لشراء صواريخ مستحدثة على منظومة باتريوت.

والامارات حليف رئيسي للولايات المتحدة في الخليج، وتقيم علاقات وطيدة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتقاتل القوات الاماراتية المتمردين الحوثيين في اليمن المجاور ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية. وتقتل منذ تدخل التحالف في 2015 نحو 10 آلاف يمني، بينما تتّهم منظمات حقوقية التجالف بارتكاب تجاوزات جسيمة.

وكانت منظمة العفو الدولية اتّهمت في وقت سابق من الشهر الحالي دولة الإمارات بأنها تزوّد بالأسلحة ميليشيات يمنيّة يُشتبه بارتكابها جرائم حرب.

ويقام معرض آيدكس في أبوظبي مرة كل سنتين.

وفي 2017، بلغت قيمة الصفقات التي وقّعتها الامارات 19 مليار درهم (حولى 5,22 مليارات دولار) بينها ثلاث صفقات مع “ريثيون” بأكثر من 2,77 مليار درهم (حوالى 745 مليون دولار) لشراء صواريخ وقطع غيار وذخائر للقوات الجوية.