صعاب‭ ‬في‭ ‬حكومة أخنوش‭ ‬تلقي‭ ‬بظلالها على‭ ‬الدورة‭ ‬البرلمانية

‭ ‬الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل،‭ ‬جلسة‭ ‬عمومية‭ ‬تخصص‭ ‬لافتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬التشريعية‭ ‬الربيعية،‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬التشريعية‭ ‬2022‭-‬2023‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬ومن‭ ‬القضايا‭ ‬المطروحة‭ ‬بحدة‭ ‬على‭ ‬نواب‭ ‬الأمة‭ ‬وأعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬تداولها‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬واستعجال،‭ ‬تتعلق‭ ‬بموضوع‭ ‬التضخم‭ ‬وارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬والمحروقات‭ ‬الموردة‭ ‬من‭ ‬روسيا‭.‬وفي‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬وعلى‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬استعدادات‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬لتنظيم‭ ‬التجمعات‭ ‬الخطابية‭ ‬ومسيرات‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الأممي‭ ‬للعمال‭ ‬فاتح‭ ‬آيار‭ (‬مايو‭) ‬هذا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اتسع‭ ‬فيه‭ ‬التضخم‭ ‬بالمغرب‭ ‬بعدة‭ ‬قطاعات‭ ‬كبقعة‭ ‬الزيت،‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الضغوط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬والتي‭ ‬انعكست‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الأسعار،‭ ‬وبالتالي‭ ‬على‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمواطنات‭ ‬والمواطنين‭.‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬دعت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المكاتب‭ ‬لأحزاب‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬مركزية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تسريع‭ ‬تفعيل‭ ‬آلية‭ ‬الدعم‭ ‬النقدي‭ ‬المباشر‭ ‬للأسر‭ ‬المعوزة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعويضات‭ ‬العائلية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬تحسين‭ ‬الدخل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وذلك‭ ‬نظرا‭ ‬لإلحاحية‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬منها‭ ‬شرائح‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬المغربية‭.‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬هل‭ ‬كان‭ ‬بمستطاع‭ ‬وزير‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬والتنمية‭ ‬القروية‭ ‬والمياه‭ ‬والغابات،‭ ‬محمد‭ ‬صديقي،‭ ‬أن‭ ‬يشرح‭ ‬ويفهم‭ ‬تفاصيل‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬الأحد‭ ‬بالرباط،‭ ‬وهو‭ ‬يشاهد‭ ‬على‭ ‬هاتفه‭ ‬الذكي‭ ‬صور‭ ‬وفيديوهات‭ ‬الجواميس‭ ‬البرازيلية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تركض‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬الرباط‭ ‬وتجولها‭ ‬لساعات‭ ‬بعد‭ ‬هروبها‭ ‬من‭ ‬المجزرة‭ ‬بحي‭ ‬يعقوب‭ ‬المنصور‭ ‬،‭ ‬هل‭ ‬كانت‭ ‬العملية‭ ‬مقصورة‭ ‬لإشهار‭ ‬هذا‭ ‬المنتوج‭ ‬من‭ ‬الأبقار‭ ‬البرازيلية‭ ‬للتطبيع‭ ‬معها‭ ‬واستهلاك‭ ‬لحومها‭. ‬ويشار‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬ألقى‭ ‬بظلاله‭ ‬على‭ ‬مناسبة‭ ‬الزيارة‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الوزير‭ ‬صديقي‭ ‬لتدشين‭ ‬المجزرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬الجديدة‭ ‬ببركان‭ ‬،‭ ‬بطاقة‭ ‬استيعابية‭ ‬قدرها‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬طن‭ ‬سنويا‭.‬

وتجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية،‭ ‬فتحت‭ ‬مباشرة‭ ‬بحثا‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وإشرافها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحقيق‭ ‬ومعرفة‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أحدثت‭ ‬فوضى‭ ‬وتعرض‭ ‬خلالها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وشلت‭ ‬بسببها‭ ‬حركة‭ ‬السير‭ ‬والجولان،‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬تداعيات‭ ‬حادث‭ ‬هروب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجواميس‭ ‬من‭ ‬المجزرة‭. ‬وفي‭ ‬بركان‭ ‬سجل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬والملاحظين‭ ‬أن‭ ‬المجزرة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬دشنها‭ ‬وزير‭ ‬الفلاحة‭ ‬والتي‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عمليات‭ ‬تحسين‭ ‬وعصرنة‭ ‬قنوات‭ ‬التوزيع‭ ‬للمخطط‭ ‬الفلاحي‭ ‬الجهوي‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬الجيل‭ ‬الأخضر،‭ ‬لم‭ ‬تعرض‭ ‬الجواميس‭ ‬البرازيلية‭ ‬المذبوحة‭.‬