صعاب‭ ‬في‭ ‬حكومة أخنوش‭ ‬تلقي‭ ‬بظلالها على‭ ‬الدورة‭ ‬البرلمانية

الرباط – عبدالحق بن رحمون
ينتظر أن يعقد مجلس النواب، الجمعة المقبل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة التشريعية الربيعية، الثانية من السنة التشريعية 2022-2023. وفي هذا الصدد، ومن القضايا المطروحة بحدة على نواب الأمة وأعضاء الحكومة والتي سيتم تداولها في البرلمان بكل قوة واستعجال، تتعلق بموضوع التضخم وارتفاع الأسعار والمحروقات الموردة من روسيا.وفي غضون ذلك، وعلى بعد أيام قليلة من استعدادات المركزيات النقابية لتنظيم التجمعات الخطابية ومسيرات بمناسبة العيد الأممي للعمال فاتح آيار (مايو) هذا في الوقت الذي اتسع فيه التضخم بالمغرب بعدة قطاعات كبقعة الزيت، التي تدور في محيط الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.وفي هذا الاطار، دعت عدد من المكاتب لأحزاب سياسية في اجتماعات مركزية إلى ضرورة تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك نظرا لإلحاحية الظروف الصعبة التي تمر منها شرائح واسعة من الأسر المغربية.على صعيد آخر، هل كان بمستطاع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن يشرح ويفهم تفاصيل ما جرى الأحد بالرباط، وهو يشاهد على هاتفه الذكي صور وفيديوهات الجواميس البرازيلية التي كانت تركض وسط مدينة الرباط وتجولها لساعات بعد هروبها من المجزرة بحي يعقوب المنصور ، هل كانت العملية مقصورة لإشهار هذا المنتوج من الأبقار البرازيلية للتطبيع معها واستهلاك لحومها. ويشار أن هذا الحادث كان قد ألقى بظلاله على مناسبة الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير صديقي لتدشين المجزرة الإقليمية الجديدة ببركان ، بطاقة استيعابية قدرها 5 آلاف طن سنويا.
وتجدر الاشارة أن السلطات الأمنية، فتحت مباشرة بحثا بأمر من النيابة العامة وإشرافها، من أجل التحقيق ومعرفة الأسباب التي أحدثت فوضى وتعرض خلالها عدد من المواطنين وشلت بسببها حركة السير والجولان، على إثر تداعيات حادث هروب عدد من الجواميس من المجزرة. وفي بركان سجل عدد من المراقبين والملاحظين أن المجزرة الجديدة التي دشنها وزير الفلاحة والتي تندرج في إطار عمليات تحسين وعصرنة قنوات التوزيع للمخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر، لم تعرض الجواميس البرازيلية المذبوحة.