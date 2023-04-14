صرف 4 منح للعمال بواقع 50 ألف دينار

بغداد – فائز جواد

تعتزم دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل ، صرف أربع منح للعمال المتقاعدين بواقع 50 ألف دينار .وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران في تصريح (نعمل على قانون الضمان الاجتماعي ، وطالبنا قبل اعوام بتشريع قانون جديد للضمان)، واشارت الى ان (القانون الجديد تمت قراءته قراءتين في البرلمان وننتظر القراءة الثالثة والتصويت عليه).

تشريع قانون

واكدت ان (هناك مساع من مجلس الوزراء واللجنة النيابية المعنية لتشريع القانون، كونه سيخدم شريحة العمال في القطاع الخاص ويضمن لهم حقوقا تقاعدية أسوة بالقطاع العام)، واوضحت حيران ان (الرواتب حاليا أغلبها تصرف على شكل منح، كون أصل الراتب قليل جدا وفقا للقانون)، وشددت على القول انه (تم صرف منحة بواقع 50 ألف دينار على الراتب خلال شهر رمضان ، وسيتم صرف منح أخرى بواقع 50 ألف دينار خلال عيد الفطر وما بعد العيد وعيد الأضحى)، وقالت ان (عدد المسجلين بالضمان الاجتماعي يبلغ عددهم 600 ألف عامل قابل للزيادة أو النقصان). فيما وجه مصرف الرشيد، بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان.وقال بيان للمصرف تلقته (الزمان) امس أنه (استنادا لتوجيهات السوداني، تقرر ايقاف استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان فقط، بمناسبة حلول عيد الفطر).