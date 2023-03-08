صرف منحة العودة إلى ألف أسرة تعيلها نساء

بغداد – فائز جواد

اكدت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، عزم الوزارة إطلاق منحة العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار ، الى ألف عائلة تعيلها امرأة .وقالت جابرو في بيان تلقته (الزمان) امس انه (سيتم إطلاق المشاريع المدرة للدخل للنساء في المناطق المحررة)، واشارت الى ان (هذا يأتي في إطار الفعاليات الداعمة والمساندة للمرأة التي تتبناها الوزارة لتعزيز قدراتهن على التكيف مع المجتمع). وسجلت الوزارة في وقت سابق ، نزوح المئات من العوائل من المناطق الجنوبية بسبب الجفاف.وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس في تصريح امس ان (موضوع الجفاف والتصحر القى بظلاله على ملف النازحين، حيث رصدت الوزارة نزوح عدد من العوائل في المناطق الوسطى الجنوبية)، واشار الى (تسجيل العوائل ضمن بيانات الوزارة ،وتم تصنيف فئتين ،الاولى تضررت من الجفاف الا انها لم تنزح واخرى نزحت من مناطقها)، مؤكدا ان (اعداد النازحين تقدر بمئات العوائل في مناطق البصرة وميسان وذي قار وقسم من محافظات ديالى والديوانية)، وتابع ان (الوزارة رفعت توصيات تشمل وزارتي الموارد المائية والزراعة وتشخيص مكامن الخلل).