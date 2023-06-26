صرف مستحقات المتفرّغ والناجيات ..المتقاعدون يطالبون برواتبهم

بغداد – الزمان

اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، راتب المعين المتفرغ دفعة شهر حزيران الجاري لأكثر من 237 الف مستفيداً في بغداد والمحافظات.وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة ذكرى عبد الرحيم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة اكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من 237 ألف مستفيداً لإطلاق راتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي يبلغ اكثر من 40 مليار و478 مليون دينار لشهر حزيران الجاري)، واكدت ان (المستفيدين الذين صدرت بطاقات الماستر كارد لهم قبل منتصف الشهر الجاري، ستطلق رواتبهم خلال شهر تموز المقبل ولشهرين متتالين)، وطالبت عبد الرحيم المستفيدين بـ(التوجه للمنافذ ?المعتمدة من قبل مصارف ?الرافدين والرشيد وأشور لتسلم رواتبهم بعد اكمال ?الاجراءات، وتبليغهم من قبل المصارف). كما باشرت الوزارة العمل، بصرف اطلاق رواتب الناجين والناجيات من عصابات داعش. واشار البيان الى ان (المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل اطلقت رواتب الناجيات والناجين من عصابات داعش ، بتوجيه من الوزير أحمد الأسدي)، من جانبه ، اكد مدير عام الناجيات سراب الياس ان (اطلاق الرواتب جاء بعد اكمال الاجراءات الفنية، والادارية خلال اليومين الماضيين، وذلك بمناسبة عيد الاضحى). ووزع مصرف الرافدين، رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر تموز المقبل.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إنه (تم البدء بتوزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية للشهر المقبل)،وأضاف أن (الصرف عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه). وجدد المتقاعدون دعواتهم الى الحكومة بالايعاز الى وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة التابعة لها ،لاطقلاق رواتبهم للشهر المقبل قبل عطلة العيد. وقالوا في احاديث امس (نطالب الحكومة بالايعاز للجهات المعنية ،والمباشرة بصرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين للشهر المقبل ،حتى يتسنى لنا توفير متطلبات عوائلنا خلال عيد الاضحى).