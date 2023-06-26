تحديد ضوابط الإجازة 5 سنوات والموازنة الثلاثية تدخل حيز التنفيذ

صرف عيدية للعمال المضمونين والمتقاعدون يترقبون إجراءً مماثلاً

بغداد – ابتهال العربي

صرفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر تموز المقبل مع مكافأة مالية قدرها 50 الف دينار بمناسبة حلول العيد الاضحى. وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالوزارة خلود حيران في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الدائرة استكملت جميع الإجراءات المتعلقة باطلاق رواتب المضمونين لديها)، واشارت الى ان (الرواتب تضمنت منح مكافأة بمناسبة عيد الأضحى مقدارها 50 ألف دينار). ويترقب المتقاعدون ،اطلاق رواتبهم للشهر المقبل قبل حلول العيد مع عيدية مجزية. وقالوا في احاديث امس انه (حتى الان لم تعلن هيئة التقاعد العامة نيتها بصرف رواتب شهر تموز المقبل قبل عطلة عيد الاضحى التي تبدا اليوم ،ونطالب الحكومة بالايعاز الى المالية والمباشرة باطلاق الرواتب مع عيدية مجزية ،تساعدنا على تغطية نفقات عوائلنا وما يستلزم توفيره خلال المناسبة التي تتطلب شراء الملابس الجديدة للاطفال)، واشاروا الى ان (الرواتب بائسة وتتطلب اجراء التعديلات عليها بما يتناسب مع غلاء المعيشة)، واضافوا انه (حتى الان لم نلمس جدية من الجهات المعنية بعد اقرار الموازنة الثلاثية بشأن زيادة رواتب الشريحة التي تترقب انصافها منذ سنوات). وباشر مصرف الرشيد، برفع دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والسلف التكميلية والعقود. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (تمت المباشرة برفع دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والسلف التكميلية والعقود)، واشار الى (رفع كافة طلبات المتقدمين تباعا). في غضون ذلك ،دخلت الموازنة الثلاثية التي صادق عليها رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد قبل ايام ،حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وصدر الجديد لجريدة الوقائع التابعة لوزارة العدل يتضمن (الموازنة العامة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 ) إلى ذلك ، نشرت وزارة المالية ،ضوابط التقديم على اجازة 5 سنوات. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل مذيلة بتوقيع الوزيرة طيف سامي جاء فيها انه (تنفيذا لأحكام المادة 27 أولا من قانون الموازنة ،أصدرنا ضوابط ترويج طلبات الموظفين للإجازة براتب أسمي لمدة خمس سنوات)، واضافت ان (التقديم للاجازة يتطلب عدم ممانعة دائرة الموظف من منح الإجازة المذكورة لمن لديه خدمة فعلية بالوظيفة لاتقل عن سنة واحدة ، على تحتسب الإجازة لأغراض التقاعد شريطة دفع الموظف التوقيفات التقاعدية كاملة)، واشارت الى انه (يتم رفع تخصيصات المخصصات للموظف المتمتع بإجازة براتب أسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به دائرة المحاسبة بعد أشعارها من وحدة الإنفاق أو الشركات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة )، وتابع (للموظف أن يمارس أثناء تمتعه بالإجازة ،العمل في القطاع الخاص أستثناء من قانون الضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل ، وفي حال وجود متعلقات بذمة الموظف للمصارف أو الدائرة المالية تلتزم بتقديم كفيل ضامن لتسديد ما بذمته من استقطاعات)، واشار الى انه (في حال قطع الموظف للإجازة خلال مدة تمتعه بها لاتسترجع الرواتب التي تقاضاها خلال المدة السابقة ،وتعد أجازة براتب على أن يجري تسوية التوقيفات التقاعدية المستقطعة منه قانونا ، كما لا تحتسب الشهادة الدراسية التي يحصل عليها الموظف أثناء تمتعه بالإجازة على أن يتعهد بذلك في طلبه).