صرف رواتب المتقاعدين وتأجيل إستيفاء قروض نيسان

بغداد – ندى شوكت

باشر مصرفا الرافدين والرشيد ، بتوزيع رواتب المتقاعدين دفعة ايار الجاري ،عن طريق ادوات الدفع الالكتروني. وقال المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر ايار عن طريق ادوات الدفع الالكتروني)، واضاف انه (بامكان المتقاعدين تسلم رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه). من جانبه ، اوعز مصرف الرشيد لفروعة ،بصرف رواتب المتقاعدين فعة الشهر الجاري. وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر آيار وتأجيل استقطاعات السلف والقروض.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آيار الجاري)، وأضاف أنه (عملاً بتوجيهات الوزيرة طيف سامي ، تم تأجيل استقطاعات السلف والقروض الممنوحة للمتقاعدين للشهر الماضي)، مؤكدا ان (الوزارة اوعزت لإدارتي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد العامة ، الأسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني)، ودعا البيان المتقاعدين ممن ستصلهم رسائل نصية الى (مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلُّم رواتبهم). كما اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر أيار.وقال مدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران فنجان في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الدائرة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداءً من امس)، واشارت الى انه (تم صرف مكافأة عيد الفطر البالغة 50 ألف دينار). الى ذلك ،وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، بصرف مئة الف دينار إلى موظفي الخدمات، تكريماً لجهودهم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (في بادرة إنسانية مغلفة بالعرفان والامتنان لموظفي الخدمات العاملين في الوزارة ، كرم مدير عام الشؤون المالية أحمد عباس رشگ ،ممثلاً عن الوزير هذه الشريحة النقية بعملها بمبلغ مالي لجهودهم وما تبذله أياديهم السخية للحفاظ على نظافة مؤسساتنا وسلامة العاملين فيها)،واشار الى ان (الجبوري أوعز بصرف مبلغ مالي قدره مئة ألف دينار الى موظفي الخدمات ، كأولى الوزارات التي لبت هذا التوجيه).