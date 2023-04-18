صرف راتب المعين المتفرغ وإطلاق تقاعد المحامين

بغداد – ندى شوكت

أطلقـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، راتب المعين المتفرغ لأكثر من 224 ألف مستفيد في بغداد والمحافظات لشهر نيسان الجاري.وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الهيئة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية للمستفيدين لإطلاق راتب المعين المتفرغ بمبلغ اجمالي أكثر من 38 ملياراً و147 مليون دينار دفعة الشهر الجاري)، ودعت رحيم المستفيدين الى (التوجه للمنافذ المعتمدة من قبل مصارف الرافدين والرشيد، وآشور لتسلم رواتبهم بعد اكمال الإجراءات وتبليغهم من قبل المصارف). من جانبها ،اتفقت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، مع رئيس هيئة صندوق تقاعد المحامين أمير الشمري، على إطلاق الرواتب التقاعدية للمحامين المتقاعدين، والمباشرة بصرفها بدءًا من اليوم الأربعاء. وقالت اللامي في بيان تلقته (الزمان) امس أنه (بمناسبة قرب عيد الفطر ، اتفقت مع رئيس الهيئة على الإسراع في تنظيم صرف الرواتب وإطلاقها، حيث وافق على المباشرة بتوزيعها ?بتداءًا من اليوم الاربعاء). فيما اعلن مصرف الرشيد، اطلاق السلفة التكميلية للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المدير العام باسم عبد علي يوسف، وجه باطلاق السلفة التكميلية للموظفين ومنتسبي القوات الامنية من الموطنة رواتبهم لدى المصرف)، داعيا الراغبين بالتقديم الى (الدخول على الرابط الخاص للتقديم الكترونيا)، مؤكدا ان (الحاصلين على سلفة شخصية بامكانهم التقديم الى التكميلية)، وحذر البيان (من التعامل مع المكاتب والجهات الخارجية).