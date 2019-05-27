صرف أجور نقل المحاضرين لمديريات تربية بغداد

بغداد – الزمان

أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري عن إكمال قوائم أسماء صرف أجور نقل المحاضرين المجانيين لمديريات تربية محافظة بغداد. وقال الجزائري في بيان امس انه تم (ارسال القوائم الى دائرة الموازنة التابعة لوزارة المالية لاتخاذ مايلزم بصدد صرف أجور النقل للمحاضرين المجانيين للمدارس التابعة لمديريات تربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الاولى والثانية والثالثة). واشار الى ان (المديريات المذكورة تتحمل صحة ودقة البيانات المرسلة).الى ذلك انهى وزير التعليم العالي قصي السهيل تكليف رئيسي جامعة بابل والقادسية من مهماتهما. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تقرر انهاء تكليف عادل هادي البغدادي من مهام منصب رئيس جامعة بابل ويعاد الى مكان عمله السابق وتكليف عادل عباس علوان الموسوي بمهام منصب رئيس الجامعة وكالة ولمدة ثلاثة اشهر لحين اختيار رئيس جامعة جديد بالاصالة). وقال بيان ثان انه (تقرر انهاء تكليف فردوس عباس الطريحي من مهام منصب رئيس جامعة القادسية وتعاد الى مكان عملها السابق وتكليف عميد كلية التربية للبنات كاظم جبر الجبوري بمهام منصب رئيس الجامعة وكالة ولمدة ثلاثة اشهر).