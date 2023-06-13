صراع مبكّر في غرب آسيا وإشادة كبيرة بتنظيم البطولة عراقياً

بغداد- اللجنة الإعلامية للبطولة

ضمن منافسات بطولة غرب اسيا للمنتخبات الأولمبية التي تحتضنها بغداد وكربلاء تقام اليوم الأربعاء 3 مباريات، الأولى تجمع فريقي الامارات والأردن على ملعب المدينة في تمام الساعة 6,30 مساءً تعقبها في الساعة 9,30 مباراة اليمن وعمان اللذان يلعبان ضمن المجموعة الثالثة، وفي ملعب كربلاء الدولي تقام مباراة ايران وسوريا في الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات المجموعة الثانية وتحدث كابتن منتخبنا الأولمبي منتظر محمد عقب التعادل الإيجابي بهدفين مع الفريق الأردني قائلاً ان (الاخطاء واردة في المباريات والاهداف تسجل من خلالها، لقد تقدمنا على نظيرنا الاردني بهدف ولكنهم عادوا للمباراة من ركلة الجزاء، ومن ثم تمكنا تسجيل الهدف الثاني وسنحت لفريقنا فرص عديدة كان من الممكن إضافة هدفاً ثالثاً، مضيفاً ان الخطا الذي ارتكبه حارس المرمى وكان سبباً في تسجيل هدف التعادل للفريق الأردني قد ارك حساباتنا، وعلينا الاستفادة من الاخطاء في المباراة المقبلة امام الامارات. رسم الفرحة). فيما عبر اللاعب يوسف الامام المحترف في فريق مالمو السويدي عن سعادته باللعب على ملعب الحبيبية وامام هذه الجماهير العراقية الذي طالما انتظرها كثيراً، مؤكدا ان (جميع زملائه عازمون على رسم الفرحة على شفاه جميع العراقيين لاسيما ان البطولة تقام على ارضنا وبين جماهيرنا، وسيكون التعويض في المباراة القادمة مع فريق الامارات). من جانبه قال نهاد محمد الذي قدم مستوى جيد على مدى الدقائق المباراة (انا جاهز لمباراة الامارات ونسعى للتعويض فيها من اجل حصد بطاقة التأهل للدور المقبل، منوها الى ان فترة الاستعداد قصيرة جدا رغم ذلك حاولنا قدر الامكان الانسجام مع مرور الوقت، مؤكدا ان المدرب راضي شنيشل سجل الملاحظات والاخطاء التي حدثت خلال لقائنا مع المنتخب الأردني وسنعمل على تجاوزها في مباراتنا القادمة). مدرب المنتخب الاولمبي الاردني عبد الله ابو زمع قال (لقد ذكرت في المؤتمر الصحفي ان الهدف الاول من تواجدنا في هذه البطولة هو الاعداد للنهائيات الاسيوية المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 وسط مشاركة ابرز منتخبات المنطقة، مبينا ان تحقيق نتيجة ايجابية يعزز ثقة اللاعبين بانفسهم وقدرتهم على مواجهة الفرق الاخرى بالقارة الصفراء، لذلك فان نتيجة التعادل التي تحققت امام المنتخب العراقي البلد المضيف تعد نقطة إيجابية في بداية المشوار، يؤكد على قدرتنا في الوصول الى مراكز متقدمة في غرب اسيا، وفي ختام حديثه اشاد ابو زمع بالمنتخب الاولمبي العراقي حيث قال انه يضم مجموعة متميزة من اللاعبين الذين يمتلكون قدرات فنية وفردية عالية وان المدرب راضي شنيشل قادر على الوصول بهم مراكز متقدمة في النهائيات الاسيوية).

وتحدث مدرب الفريق الفلسطيني إيهاب أبو جزر عقب انتهاء المباراة التي جمعته بالفريق السوري قائلاً (قدمنا مباراة كبيرة وفريقنا استحق الفوز، وقدمنا شوط اول مثالي، اجبرنا خلالها المنتخب السوري على اللجوء الى اللعب الطويل للوصول الى المرمى، مضيفاً ان هذه البطولة تعتبر محطة اعداد مهمة لفريقنا لتصفيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس 2024 منافسنا نجح في مهمته). فيما قال مدرب المنتخب السوري مارك فوته (لقد تفاجئنا بقوة الفريق الفلسطيني من الناحيتين التكتيكية والبدنية، حيث ظهر الفريق الفلسطيني بمستوى جيد وفرض أسلوب لعبه على مجريات المباراة، مضيفاً ان فريقه حاول العودة في الشوط الثاني من خلال التبديلات التي اجريتها على التشكيلة الأساسية والتي اثمرت عن تحسن الأداء، ولكننا لم نستثمر الفرص السانحة بصورة صحيحة، اضافةً الى صلابة الدفاع الفلسطيني ويقظة الحارس).