صراع لقب الممتاز بين الشرطة والجوية وتصاعد تحديات البقاء

الناصرية- باسم الركابي

تعيش جماهير الفرق الممتازة فترة هدوء وتوتر بوقت واحد مع توقف المباريات وذلك لاقامة بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية وإقامة المعسكر التدريبي للوطني في اسبانيا امام ستة جولات حاسمةعلى نهاية الموسم المتوقع أن يستأنف الدوري في الثاني والعشرين من حزيران الجاري بعد الانتهاء من الحدثين الكروين المذكورين صراع الغريمين والصراع بات محصورا بين الغريمين والعدوين اللدودين الشرطة 67 والجوية 65 فيما تلاشت حظوظ الزوراء الثالث في ظل فارق العشر نقاط مع المتصدر والحال لفريقي الكهرباء الرابع54 الطلاب 53 ومعها يتطلع البطل و المتصدر الشرطة لحصد كامل نقاط اخر مبارياته من لقاءات التحدي الحقيقي وطموحات الاحتفاظ رسميا بلقب الدوري للمرة الثانية تواليا ويدرك احمد صلاح مدرب الفريق الذي يحظى بمجموعة لاعبين واسماء شبابية وخبرة التي تدرك حجم تحديات المباريات الاخيرة كل مباراة على حدة رغم ان الرياح لاتجري دوما كما تشتهي سفن الشرطة خصوصا التي يخوضها في ملاعب المحافظات وسيكون على الفريق الحفاظ على تقدمه لمواصلة المنافسة على اللقب المهمة المعقدة جدا ومراقبة الامور بدقة واغتنام الفرصة.

مباريات الشرطة

وستكون اخر مباريات البطل والمتصدر الهاجس الذي يؤرق الفريق وعشاقة وإدارتة وعليها يتوقف كل شيء وحسم اللقب وذلك عندما يخرج للنجف مباشرة بعد التوقف في الجولة 33 لمواجهة اصحاب الارض في مهمة غير سهلة امام سعي الأخضر لتفادي النتيجة السلبية والمنافس الصعب لتحقيق الفوز وتكرار النتيجة الاولى في ظل رغبة الاخر الثار لخسارته وهو الاخر الذي ير يد انهاء الموسم في مركز متقدم وبعدها يعود لميدانة ليضيف القاسم الذي كان قد هزمة في مواقعه بهدفين لكن الثاني يرغب بالتعويض وبعدها سيخرج لخوض اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على كربلاء و التطلع إلى تكريس عقدة النتيجة الاولى بعدما قهره في بغداد بثلاثة أهداف لواحد لكن المضيف اكثر ما استفاد من مواجهات المدينة ودعم موقفة منها وابرزهاالتغلب على الطلاب بثلاثة اهداف لواحد ويريد عرقلة البطل وترك الانطباع امام جمهورة ثم يلا عب الكهرباء الذي كان قد تغلب علية في المرحلة الأولى بثلاثة اهداف لواحد لكن المهمة المقبلة صعبة مع رغبة الثاني انهاء الموسم في مربع الترتيب كما سيكون امام مواجهة حذرة عندما يخرج الى العمارة لملاعبة نفط ميسان صاحب الحضور الواضح ببن جمهورة لكن الشرطة قادر على العودة بنتيجة العاصمة بالفوز بثلاثة اهداف ويختتم البطل مبارياتة في مواجهة الحدود التي تحمل اهمية خاصة بعدما انتهى لقائهما الاول بتعادلهما بهدفين.

تعليق الامال

ومؤكد ان الفريق يعلق الامال على عناصرة والسعي على خوض اخر المباريات بحذر شديد واللعب بشعار يجب الفوز لتعزيز الانتصارات وكل ماحققة الفريق قد لاسيعف الموقف وكل شيء يتوقف على ما تسفر عنه نتائج المواجهات الاخيرة لانها من تحدد مصير اللقب وحسم الأمور بشكل نهائي.

مباريات الجوية

و يتوجب على العدو اللدود الوصيف الجوية بفارق نقطتين خوض اخر مبارياتة الست بروح خاصةوتركيز شديد واللعب بروح عالية وبجميع الضمانات لانها هي من تختزل الموقف في صراع خاص هذه المرة مع الشرطة ومطلوب استهداف المنافسين القادمين باهتمام وتسير المباريات من جانب واحد وقد لايتحقق المطلوب في ملاحقة المتصدر مع اشتداد الصراع على حسم الامور والتي قد لا تأتي حتى بالفوز بجميع المباريات الاخيرة الا في حالة واحدة وذلك بتعثر المتصدر مرة واحدة وسيكون ذلك كافيا لارجحية الجوية بافضلية . مواجهتي الموسم. وعلى الازرق ان يلعب كما اعتاد لانه يمر في موقف صعب جدا كما لم يصل الى افضل مستوياته بعض الاحيان ويريد مؤمن سليمان يعمل و يبيت الامور و الابتعاد عن الحسابات المعقدة لان بغير الحصول على لقب الدوري قد يفقد مكانه مع الفريق لان اللقب مطلب جمهورةالمجنون وكان بامكان الفريق ان يمضي بشكل أفضل لولا إهدار بعض النقاط والتأخر ببعض المواجهات امام تحديات الوسط والقاسم ونفط البصرة واخرها امام اربيل والتنازل عن الصدارة الشغل الشاغل للفريق وجمهورةوكيفية إعادتها من أجل توضيح هدف الموسم حلم اللقب شريطة ان لايتعثر امام مباريات محددة وتعد اكبر من كل شيءلان ذلك سيوسع الفارق ومعها تصعب معالجة الامور والحديث الساخن اليوم عن لقب الدوري رغم استمرار الفريق في منافسات الكاس .

مصير الجوية

وان مصير الفريق بأيدي اللاعبين الجزء الأكبر من الوصول لهدف الموسم و مع افضلية اللقاءات المباشرة عندما فاز بهدف في المرحلة الأولى وتعادلا سلبا في الحالية لكن الاول والاهم التعامل بجد وحماس ورغبة مع اخر مباريات الفريق الذي سيواجة مباشرة بعد التوقف الزوراء في مهمة معقدة والثاني يريدها افصل بروفة لمواجهة الكاس ويحل ضيفا على نفط البصرة للثأر من خسارة ملعبة وتحت انظار جمهوره بهدف امام تطلع المضيف لتكرار النتيجة عبر الاستفادة من ظروف اللعب كما تنتظرة مباراة اكثر من مهمة مع الكرخ الساعي لتدعيم مركزة وبعدها يواجه الصناعة الذي قهرة في اللقاء الأول برباعية نظيفة لكن الثاني ليس لدية ما يخسرة بعد من اجل البقاء وبعدها الخروج في واجب صعب عندما يحل ضيفا على زاخو وسط مخاوف النتيجة رغم فوزو في اللقاء الأول بهدفين لكن الامور اليوم مختلفة مع المضيف ويختتم مبارياتة في ملعب نوروز في السليمانية في اختبار معقد ولان اكثر ما تعاني الجماهيرية في ملاعب المحافظات ولان رصيد المضيف جاء من نقاط الميدان ونادرا ما يتعثر فية.

توقف الزوراء

وتوقف الزوراء كثيرا في المركز الثالث بسبب تكرار تعثرة في ملعبة وخارجة في مسلسل سلبي لم يتمكن الحد منه اوديشو الذي ارغم على ترك المهمة قبل أن يواجه حيدر عبد الأمير التحديات الحقيقية بخسارتين متتاليتين في اقصر فترة امام الطلاب والكهرباء ما زاد الطين بلة وابتعاد الفريق عن دائرة الصراع على اللقب والأمر لا يتعلق بتلك الخسارتين بل دفعت نتائج سبعة ادوار للفريق للوراء واهدر14نقطة عندما تعادل مع النجف في ملعبة بهدف كما تعادل بصعوبة مع الوسط الذي ظل متقدما بهدفين حتى أدرك التعادل متاخراوعاد بتعادل مخيب من القاسم قبل الفوز على اربيل الحسنة الوحيدة ثم التعادل مع كربلاء ثم سقط على عماة مرتين تواليا وسيكون امام مهمة غاية في الصعوبة عند مواجهة الجوية بعد استئناف الدوري مباشرة لكنه سيبقى يحارب على جبهة لقب الكاس في مهمة بغير السهلة لانه سيقابل الجوية في الربع النهائي امام زعزعة ثقة الفريق وعدم رضا جمهـوره الكبير.

صراع اخر

وهنالك صراع اخر بين فرق المؤخرة ويكون الديوانية الفريق الأول الذي هبط رسميا برصيد12 على بعد 18 نقطة من النفط 30 امام اخرست مباريات ويبقى الصراع بين النفط والصناعة على المركز الثاني وقد يدخل القاسم 33 الصراع نفسة وقد يطال الصراع فرق الوسط 35 وزاخو 36 ونفط البصرة37 لكنها اقل خطورة وعليها الانتباة واللعب بقوة اخر المباريات لتفادي الامور وهي تعلم أن الصراع يستمر للحظة الاخيرة كما حصل للصناعة الموسم الماضي.