صراع‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬أمين‭ ‬العاصمة

بغداد - كريم عبد زاير
يحتدم الصراع السياسي بين القوى الشيعية في بغداد على اختيار أمين العاصمة ذلك المنصب المقترن بشبهات الفساد والمشاريع المعطلة وسوء الادارة لاقدم عواصم العرب ، وتفجرت المنافسة بعد أن استقال وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان من عضوية مجلس النواب عن تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، حيث تشير التوقعات الى عزمه تولي منصب أمين العاصمة بغداد الذي يعيّن مباشرة من قبل رئيس الوزراء بحسب القانون.فيما اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن فتح تسعة شوارع فرعية جديدة بالمحلة 337 ضمن قاطع بلدية الشعب بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد لتسهيل حركة السير المرور. بعض الكتل السياسية رفضت تولي عبطان أمانة بغداد بدعوى أنه من النجف وليس بغداد (مواقع التواصل) وبحسب مصادر مطلعة في بغداد ، هناك صفقة وتوافق بين الكتل السياسية لتولي عبطان منصب أمين بغداد، والذي بموجبه يتولى مسؤولية إدارة العاصمة والبلديات التابعة لها، وكل الشؤون الداخلية التي تخص الخدمات وبعض المشاريع الحيوية وشكل العاصمة ونظافتها، بالإضافة إلى الحفلات والمؤتمرات. وتصاعد الخلاف المستمر والتوتر بين عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وتيار الحكمة ليشمل ملف اختيار أمين بغداد، و دعا قيادي في كتلة “صادقون” الجناح السياسي للعصائب –يوم الجمعة السابق– الرئاسات الثلاث إلى تسليم منصب أمين بغداد لشخصية بغدادية أصيلة، على حد قوله، عادّا ذلك إنصافا للعاصمة. من جانبه، دخل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي المعترك، إذ قال عضو مجلس محافظة بغداد والقيادي في الائتلاف سعد المطلبي –في منشور على صفحته في فيسبوك– إن منصب أمين بغداد يجب أن يكون بغداديا يا رئيس مجلس الوزراء، في رفض ضمني لمرشح الحكمة عبطان لكونه من محافظة النجف. كما أفادت مصادر برلمانية بأن هناك حراكا سياسيا لمنع تولي أي شخصية غير بغدادية منصب أمين بغداد، وتسرّبت معلومات تؤكد عقد اجتماع بهذا الشأن بين نواب عن محافظة بغداد. ودعا القيادي بتحالف الفتح عبد الأمير الدبي رئيسَ الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، لأن ينصفوا العاصمة بغداد بتسليم منصب أمينها لشخصية ذات خبرة إدارية وفنية لا تقل عن 15 عاما.
واستقبل تيار الحكمة الانتقادات والاعتراضات الشعبية والسياسية بطرح شخصية من أبناء بغداد، في محاولة للسيطرة على المنصب بإرضاء كل الأطراف، حيث كشف اليوم الاثنين عن مرشحه الجديد لشغل منصب أمين بغداد.
وقال مصدر مطلع إن مرشح التيار لأمانة العاصمة سيكون الدكتور فؤاد الربيعي وهو من مواليد بغداد ويحمل دكتوراه في التخطيط العمراني ، مؤكدا أن الساعات القليلة القادمة ستشهد إعلان تقديمه رسميا.