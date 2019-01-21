صراع‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬أمين‭ ‬العاصمة

بغداد‭ ‬‭- ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

يحتدم‭ ‬الصراع‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬أمين‭ ‬العاصمة‭ ‬ذلك‭ ‬المنصب‭ ‬المقترن‭ ‬بشبهات‭ ‬الفساد‭ ‬والمشاريع‭ ‬المعطلة‭ ‬وسوء‭ ‬الادارة‭ ‬لاقدم‭ ‬عواصم‭ ‬العرب‭ ‬،‭ ‬وتفجرت‭ ‬المنافسة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استقال‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬السابق‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬عبطان‭ ‬من‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬التوقعات‭ ‬الى‭ ‬عزمه‭ ‬تولي‭ ‬منصب‭ ‬أمين‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬الذي‭ ‬يعيّن‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بحسب‭ ‬القانون‭.‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬امانة‭ ‬بغداد،‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬تسعة‭ ‬شوارع‭ ‬فرعية‭ ‬جديدة‭ ‬بالمحلة‭ ‬337‭ ‬ضمن‭ ‬قاطع‭ ‬بلدية‭ ‬الشعب‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬بغداد‭ ‬لتسهيل‭ ‬حركة‭ ‬السير‭ ‬المرور‭. ‬بعض‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬رفضت‭ ‬تولي‭ ‬عبطان‭ ‬أمانة‭ ‬بغداد‭ ‬بدعوى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬النجف‭ ‬وليس‭ ‬بغداد‭ ‬(مواقع‭ ‬التواصل)‭ ‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬،‭ ‬هناك‭ ‬صفقة‭ ‬وتوافق‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬لتولي‭ ‬عبطان‭ ‬منصب‭ ‬أمين‭ ‬بغداد،‭ ‬والذي‭ ‬بموجبه‭ ‬يتولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬إدارة‭ ‬العاصمة‭ ‬والبلديات‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬وكل‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الخدمات‭ ‬وبعض‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬وشكل‭ ‬العاصمة‭ ‬ونظافتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحفلات‭ ‬والمؤتمرات‭. ‬وتصاعد‭ ‬الخلاف‭ ‬المستمر‭ ‬والتوتر‭ ‬بين‭ ‬عصائب‭ ‬أهل‭ ‬الحق‭ ‬بزعامة‭ ‬قيس‭ ‬الخزعلي‭ ‬وتيار‭ ‬الحكمة‭ ‬ليشمل‭ ‬ملف‭ ‬اختيار‭ ‬أمين‭ ‬بغداد،‭ ‬و‭ ‬دعا‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬كتلة‭ ‬“صادقون”‭ ‬الجناح‭ ‬السياسي‭ ‬للعصائب‭ ‬–يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬السابق–‭ ‬الرئاسات‭ ‬الثلاث‭ ‬إلى‭ ‬تسليم‭ ‬منصب‭ ‬أمين‭ ‬بغداد‭ ‬لشخصية‭ ‬بغدادية‭ ‬أصيلة،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله،‭ ‬عادّا‭ ‬ذلك‭ ‬إنصافا‭ ‬للعاصمة‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬دخل‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬بزعامة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسبق‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬المعترك،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬بغداد‭ ‬والقيادي‭ ‬في‭ ‬الائتلاف‭ ‬سعد‭ ‬المطلبي‭ ‬–في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬في‭ ‬فيسبوك–‭ ‬إن‭ ‬منصب‭ ‬أمين‭ ‬بغداد‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بغداديا‭ ‬يا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬رفض‭ ‬ضمني‭ ‬لمرشح‭ ‬الحكمة‭ ‬عبطان‭ ‬لكونه‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬النجف‭. ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬برلمانية‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬حراكا‭ ‬سياسيا‭ ‬لمنع‭ ‬تولي‭ ‬أي‭ ‬شخصية‭ ‬غير‭ ‬بغدادية‭ ‬منصب‭ ‬أمين‭ ‬بغداد،‭ ‬وتسرّبت‭ ‬معلومات‭ ‬تؤكد‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬بين‭ ‬نواب‭ ‬عن‭ ‬محافظة‭ ‬بغداد‭. ‬ودعا‭ ‬القيادي‭ ‬بتحالف‭ ‬الفتح‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬الدبي‭ ‬‎رئيسَ‭ ‬الوزراء‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ورئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬لأن‭ ‬ينصفوا‭ ‬العاصمة‭ ‬‎بغداد‭ ‬بتسليم‭ ‬منصب‭ ‬أمينها‭ ‬لشخصية‭ ‬ذات‭ ‬‎خبرة‭ ‬إدارية‭ ‬وفنية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬عاما‭.‬

واستقبل‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬الانتقادات‭ ‬والاعتراضات‭ ‬الشعبية‭ ‬والسياسية‭ ‬بطرح‭ ‬شخصية‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬بغداد،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬المنصب‭ ‬بإرضاء‭ ‬كل‭ ‬الأطراف،‭ ‬حيث‭ ‬كشف‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬مرشحه‭ ‬الجديد‭ ‬لشغل‭ ‬منصب‭ ‬أمين‭ ‬بغداد‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬إن‭ ‬مرشح‭ ‬التيار‭ ‬لأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬سيكون‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬الربيعي‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬بغداد‭ ‬ويحمل‭ ‬دكتوراه‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬ستشهد‭ ‬إعلان‭ ‬تقديمه‭ ‬رسميا‭.‬