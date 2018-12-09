صراع‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬محافظ‭ ‬البصرة‭ ‬والاعلان‭ ‬عن‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬إصابة‭ ‬بالتسمم

العيداني‭: ‬لم‭ ‬أصبح‭ ‬نائباً‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬

البصرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

يبدو‭ ‬انّ‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬محافظ‭ ‬البصرة‭ ‬على‭ ‬أشده‭ ‬،فيما‭ ‬جرى‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬اصابة‭ ‬مائة‭ ‬واربعين‭ ‬الفاً‭ ‬من‭ ‬اهالي‭ ‬البصرة‭ ‬بالتسمم‭ ‬من‭ ‬تلوث‭ ‬المياه‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬

اعتبر‭ ‬محافظ‭ ‬البصرة‭ ‬أسعد‭ ‬العيداني،‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬فتح‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬لمنصب‭ ‬المحافظ‭ ‬مخالفة‭ ‬قانونية‭ ‬تقف‭ ‬خلفها‭ ‬كتلة‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬للمحافظ‭ ‬عن‭ ‬العيداني‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬“رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة‭ ‬وكالة‭ ‬وليد‭ ‬حميد‭ ‬كيطان‭ ‬ارتكب‭ ‬مخالفة‭ ‬قانونية‭ ‬عندما‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬لمنصب‭ ‬المحافظ‭ ‬لاني‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬محافظاً،‭ ‬ولم‭ ‬أؤد‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬كنائب”،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬“الاجراء‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬غالبية‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة”‭. ‬ولفت‭ ‬العيداني‭ ‬ضمن‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬“كتلة‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬ضغطت‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬وكالة‭ ‬لأجل‭ ‬منصب‭ ‬المحافظ”‭. ‬وكان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة‭ ‬وكالة‭ ‬وليد‭ ‬حميد‭ ‬كيطان‭ ‬أصدر‭ ‬اليوم‭ ‬اعلاناً‭ ‬بفتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬لمنصب‭ ‬المحافظ‭ ‬للراغبين‭ ‬بترشيح‭ ‬أنفسهم‭ ‬لشغل‭ ‬المنصب،‭ ‬وبرر‭ ‬ذلك‭ ‬الاجراء‭ ‬بفوز‭ ‬المحافظ‭ ‬الحالي‭ ‬أسعد‭ ‬العيداني‭ ‬بعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭. ‬وقال‭ ‬العيداني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬محلي‭ ‬”ان‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬وما‭ ‬زلت‭ ‬محافظا‭ ‬للبصرة‭ ‬متسائلاً‭ ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬تعيين‭ ‬محافظ‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬محافظ‭ ‬منتخب‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة‭ ‬ممثل‭ ‬ابناء‭ ‬المحافظة”،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬كتلاً‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬متمسكة‭ ‬ببقائي‭ ‬كمحافظ‭ ‬وان‭ ‬قرار‭ ‬كيطان‭ ‬هو‭ ‬فردي‭ ‬وياتي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ضغطت‭ ‬عليه‭ ‬الحكمة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬لغرض‭ ‬استبداله‭. ‬واعتبر‭ ‬العيداني‭ ‬ان‭ ‬بقاءه‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬مخالف‭ ‬للقانون‭ ‬كونه‭ ‬لم‭ ‬يؤد‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬كنائب‭ ‬بالبرلمان‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬كتل‭ ‬بدر‭ ‬واعضاء‭ ‬كتل‭ ‬اخرى‭ ‬يرفضون‭ ‬تركي‭ ‬المحافظة‭. ‬جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬كيطان‭ ‬اصدر‭ ‬كتاباً‭ ‬قرر‭ ‬خلاله‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬لمنصب‭ ‬المحافظ،‭ ‬و‭ ‬دعا‭ ‬الراغبين‭ ‬بالترشيح‭ ‬تقديم‭ ‬طلباتهم‭ ‬الى‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة‭.‬

وفي‭ ‬البصرة،‭ ‬حيث‭ ‬اعلنت‭ ‬الادارة‭ ‬المحليةعن‭ ‬إصابة‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الإداري‭ ‬لمحافظ‭ ‬البصرة‭ ‬ضرغام‭ ‬الأجودي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الاحد‭ ‬إن‭ ‬“محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬سجلت‭ ‬إصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭ ‬بحالات‭ ‬تسمم‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬ملوحة‭ ‬مياه‭ ‬شط‭ ‬العرب”‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“التلوث‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬البكتريا‭ ‬وبقايا‭ ‬الأسمدة‭ ‬والمبيدات‭ ‬الحشرية‭ ‬والمخلفات‭ ‬الكيمياوية‭ ‬الصناعية‭ ‬والنفطية،‭ ‬وارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬النترات‭ ‬والكبريت‭ ‬والإشعاع‭ ‬عن‭ ‬المستوى‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬شط‭ ‬العرب”‭.‬