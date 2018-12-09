صراع‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬محافظ‭ ‬البصرة‭ ‬والاعلان‭ ‬عن‭ ‬140‭ ‬ألف‭ ‬إصابة‭ ‬بالتسمم

العيداني: لم أصبح نائباً حتى الآن
البصرة – الزمان
يبدو انّ الصراع بين الكتل السياسية على منصب محافظ البصرة على أشده ،فيما جرى الاعلان عن اصابة مائة واربعين الفاً من اهالي البصرة بالتسمم من تلوث المياه ، في حين
اعتبر محافظ البصرة أسعد العيداني، الأحد، أن فتح رئاسة مجلس المحافظة باب الترشيح لمنصب المحافظ مخالفة قانونية تقف خلفها كتلة تيار الحكمة.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحافظ عن العيداني قوله إن “رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد حميد كيطان ارتكب مخالفة قانونية عندما فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ لاني ما زالت محافظاً، ولم أؤد اليمين الدستورية كنائب”، مبيناً أن “الاجراء تم اتخاذه دون علم غالبية أعضاء مجلس المحافظة”. ولفت العيداني ضمن البيان الى أن “كتلة تيار الحكمة ضغطت على رئيس المجلس وكالة لأجل منصب المحافظ”. وكان رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد حميد كيطان أصدر اليوم اعلاناً بفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ للراغبين بترشيح أنفسهم لشغل المنصب، وبرر ذلك الاجراء بفوز المحافظ الحالي أسعد العيداني بعضوية مجلس النواب. وقال العيداني في تصريح محلي ”ان فتح باب الترشيح غير قانوني وما زلت محافظا للبصرة متسائلاً كيف يتم تعيين محافظ جديد في ظل وجود محافظ منتخب من مجلس المحافظة ممثل ابناء المحافظة”، مبينا ان كتلاً في المجلس متمسكة ببقائي كمحافظ وان قرار كيطان هو فردي وياتي بعد ان ضغطت عليه الحكمة في المجلس لغرض استبداله. واعتبر العيداني ان بقاءه في المحافظة هو غير مخالف للقانون كونه لم يؤد حتى الان اليمين الدستورية كنائب بالبرلمان مبينا ان كتل بدر واعضاء كتل اخرى يرفضون تركي المحافظة. جدير بالذكر ان كيطان اصدر كتاباً قرر خلاله فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، و دعا الراغبين بالترشيح تقديم طلباتهم الى مكتب رئيس مجلس المحافظة.
وفي البصرة، حيث اعلنت الادارة المحليةعن إصابة 140 ألف قال النائب الإداري لمحافظ البصرة ضرغام الأجودي خلال مؤتمر صحفي الاحد إن “محافظة البصرة سجلت إصابة أكثر من 140 ألف مواطن بحالات تسمم خلال الأشهر القليلة الماضية تزامنا مع ارتفاع نسبة ملوحة مياه شط العرب”.
وأضاف أن “التلوث جاء نتيجة البكتريا وبقايا الأسمدة والمبيدات الحشرية والمخلفات الكيمياوية الصناعية والنفطية، وارتفاع مستويات النترات والكبريت والإشعاع عن المستوى الطبيعي في مياه شط العرب”.