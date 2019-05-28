صراع‭ ‬على‭ ‬تعيينات‭ ‬المناصب‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي

بروكسل‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

تبدأ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المباحثات‭ ‬لتعيين‭ ‬قادة‭ ‬جدد‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الأوروبية‭ ‬بين‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬وقادة‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذين‭ ‬يخوضون‭ ‬صراعاً‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬نتائجه‭ ‬غير‭ ‬مؤكدة‭.‬

وسيباشر‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬البولندي‭ ‬الجنسية‭ ‬دونالد‭ ‬توسك‭ ‬مشاوراته‭ ‬أثناء‭ ‬قمة‭ ‬استثنائية‭ ‬تُعقد‭ ‬لاستخلاص‭ ‬العبر‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأوروبية‭. ‬وسيكون‭ ‬لدى‭ ‬توسك‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭ ‬قبل‭ ‬قمة‭ ‬20-21‭ ‬حزيران/يونيو‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬المتنافسين‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬رئاسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وهو‭ ‬زعيم‭ ‬الاشتراكيين‭ ‬الهولندي‭ ‬فرانس‭ ‬تيمرمانس،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬«صراع‭ ‬العروش‭ ‬سيبدأ‭ ‬لتعيين‭ ‬من‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الوظيفة»‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬مسلسل‭ ‬«صراع‭ ‬العروش»‭ ‬نذير‭ ‬شؤم‭ ‬لأن‭ ‬قصته‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬خيانات‭ ‬ومؤامرات‭ ‬ومجازر‭ ‬وكانت‭ ‬خاتمته‭ ‬مفاجئة‭ ‬حتى‭ ‬أنها‭ ‬خيّبت‭ ‬آمال‭ ‬متابعيه‭.‬

وقد‭ ‬تُثبتالمواقف‭ ‬التي‭ ‬أُعلنت‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬أنه‭ ‬محقّ‭. ‬ويطالب‭ ‬اليمين‭ ‬المؤيد‭ ‬لأوروبا‭ ‬وهو‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الأوروبي‭ ‬بمنصب‭ ‬رئاسة‭ ‬المفوضية‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬لمرشحه‭ ‬البافاري‭ ‬مانفريد‭ ‬فيبر‭.‬

وقال‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيف‭ ‬دول‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬«فزنا‭ ‬بالانتخابات‭ ‬وسيكون‭ ‬مانفريد‭ ‬فيبر‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية»‭.‬

وسيجمع‭ ‬الحزب‭ ‬هيئاته‭ ‬وسبعة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثمانية‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬وحكومات‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬الخط‭ ‬السياسي‭ ‬نفسه‭ ‬لإعلان‭ ‬دعمه‭ ‬فيبر‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬الاستثنائية‭. ‬وأعلنت‭ ‬زعيمة‭ ‬الحزب‭ ‬المحافظ‭ ‬الألماني‭ ‬(الاتحاد‭ ‬المسيحي‭ ‬الديموقراطي)‭ ‬انيغريت‭ ‬كرامب–كارينباور‭ ‬أن‭ ‬«مانفريد‭ ‬فيبر‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬قائد‭ ‬وسنساعده‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أكثرية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي»‭.‬

لكن‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الأوروبي‭ ‬ضعف‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬خسر‭ ‬أربعين‭ ‬مقعداً‭ ‬بينها‭ ‬29‭ ‬كان‭ ‬يشغلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬المسيحي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬والاتحاد‭ ‬المسيحي‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬بافاريا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬النمساوي‭ ‬سحب‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬المستشار‭ ‬سباستيان‭ ‬كورتز‭ ‬الاثنين‭. ‬أما‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المجري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوربان‭ ‬الذي‭ ‬عُلقت‭ ‬عضويته‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الأوروبي‭ ‬(والقائد‭ ‬الثامن‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يحضر‭ ‬الاجتماع)،‭ ‬فيعارض‭ ‬تعيين‭ ‬مانفريد‭ ‬فيبر‭.‬

وسيحاول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬اقناع‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الأوروبي‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬مرشحه‭ ‬لتجنّب‭ ‬أزمة‭. ‬ويقود‭ ‬حركة‭ ‬التمرد‭ ‬هذه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬هو‭ ‬أيضا‭ ‬ضعيفاً‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأوروبية‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬معارضة‭ ‬ماكرون،‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الأوروبي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬«ماكرون‭ ‬خسر‭ ‬معركته‭ ‬ضد‭ ‬مارين‭ ‬لوبن»‭.‬

ويعتمد‭ ‬ماكرون‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬الثمانية‭ ‬من‭ ‬الخط‭ ‬الليبرالي‭ ‬وسيسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬خمسة‭ ‬قادة‭ ‬اشتراكيين‭.‬

وزعيم‭ ‬هؤلاء‭ ‬هو‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭. ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬ضيف‭ ‬ماكرون‭ ‬على‭ ‬مأدبة‭ ‬عشاء‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬وسيلتقي‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬الأوروبية‭.‬

ويستعدّ‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬أيضاً‭ ‬للمواجهة‭. ‬ويحتجّ‭ ‬المنتصرون‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وهم‭ ‬الليبراليون‭ ‬والخضر،‭ ‬على‭ ‬تلقائية‭ ‬تعيين‭ ‬مرشح‭ ‬الكتلة‭ ‬الأقوى‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يُفرض‭ ‬عليهم‭ ‬مرشح‭ ‬يختاره‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيون‭.‬

ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬خلف‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭ ‬لرئاسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬الغالبية‭ ‬المطلقة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬أي‭ ‬376‭ ‬صوتاً‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬مستحيل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الأوروبي‭.‬

وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬فرص‭ ‬وصول‭ ‬فرانس‭ ‬تيمرمانس‭ ‬ومرشحة‭ ‬الليبراليين‭ ‬الدنماركية‭ ‬مارغريت‭ ‬فيستاغر‭ ‬معدومة‭ ‬إذا‭ ‬أصر‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬مانفريد‭ ‬فيبر‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انسحاب‭ ‬هذا‭ ‬الأخير،‭ ‬فسيكون‭ ‬هناك‭ ‬ضرورة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الاشتراكيين‭ ‬والليبراليين‭ ‬لانتخاب‭ ‬أحد‭ ‬مرشحيهما‭. ‬وقال‭ ‬قادة‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الأوروبي‭ ‬«لم‭ ‬يعقد‭ ‬أي‭ ‬حلف‭ ‬بين‭ ‬الليبراليين‭ ‬والاشتراكيين»‭.‬

وسيتغير‭ ‬مسؤولو‭ ‬خمس‭ ‬هيئات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القادمة:‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬تموز/يوليو،‭ ‬ورئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوروبية‭ ‬وحاكم‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭.‬

وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الأوروبي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬«مفاوضات‭ ‬ستبدأ‭ ‬لتوزيع‭ ‬المناصب‭ ‬وفي‭ ‬النهاية،‭ ‬الجميع‭ ‬سيكون‭ ‬راضياً،‭ ‬إذ‭ ‬سيتمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق»‭.‬