(الزمان) تسلط الضوء على أخبار مسيحيي العراق خلال عام 2018 (الجزء الثاني )

صراعات سياسية دينية وترشيحات للحقائب الوزارية تصطدم بعراقيل – سامر الياس سعيد

بعد ان اصدرت جريدة الزمان خلال الجزء الاول من اخبار مسيحيي العراق والتي امتدت من مطلع العام 2018 الفائت وحتى منتصــف الــــعام بنهاية شهر حزيران (يونيو ) حيث يعاود الموقع نشر ما طغى على المشهد المسيحي العراقي من اخبار خلال النصف الثاني من العام والتي تبدا من تموز (يوليو ) وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول (ديسمبر) واليكم ابرز ما شهده المسيحيون خلال هذه الاشهر :

5 تموز

اكد الأمين العام للحركة الديمقراطية الآشورية يونادم كنا، عدم دخول القوى السياسية المسيحية في أي تحالفات سياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشار الى ان “المسيحيين ضحايا مواقفهم ان الوطنية”. وقال كنا في تصريحات صحفية انه “العملية السياسية ومخرجات الانتخابات، لم تستقر حتى هذه اللحظة موضحا ان “الذين دخلوا في تحالفات سياسية هم على رمال متحركة”. وأضاف ان “حركته لم تدخل في تحالف لتشكيل الحكومة الجديدة ولم تبدأ بحوارات، حتى الساعة، حول هذا الموضوع، لكنها مع الجهات التي تريد الاصلاح ومكافحة الفساد الذي دمر البلد”? مشددا على ان “مواقف الحركة معروفة، ونحن نتشرف بكوننا ضحايا مواقفنا الوطنية”. وتخوض الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية وفقاً لنتائج العد والفرز “الإلكتروني” مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

6 تموز

نعى المكتب التنفيذي لمركز يونان هوزايا للدراسات المستقبلية رحيل البروفيسور افرام عيسى يوسف حيث اصدر بيانا بهذه المناسبة الاليمة جاء فيها ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر رحيل البروفيسور افرام عيسى يوسف في فرنسا يوم الثلاثاء الماضي. الدكتور افرام كان علما من اعلام الكتابة والادب الكلداني\السرياني\الآشوري ومحبا عاشقا لشعبه وارضه ولثقافتة السريانية وحضارة وادي الرافدين العريقة. قدم الدكتور افرام عصارة علمه وفكره من اجل تعريف العالم بكنز حضارته ومعاناة شعبه وصراعه من اجل البقاء من خلال مؤلفاته الكثيرة وبحوثه المتعددة ولقاءاته مع المسؤولين والسياسيين. خسر مركز يونان هوزايا للدراسات المستقبلية برحيل البروفيسور افرام احد اعمدته الذي شارك في وضع اللبنات الاساسية لهذا المركز. كما انه كان عضوا هاما في هيئة مجلس الخبراء وكان داعما وحريصا على تطور المركز وديمومته.

8 تموز

اكد موصليون ان مقر حركة بابليون في حي العربي بالجانب الايسر من مدينة الموصل تعرض لاستهداف من قبل مسلحين مجهولين بواسطة قنبلة يدوية . واضاف عدد من اهالي منطقة حي العربي في اتصال مع الموقع ان مقر الحركة التي يتزعمها ريان الكلداني تعرضت ظهر اليوم (الاحد) لفنبلة يدوية انفجرت مودية لاصابة حارس بمدخل المقر لجروح . ويعد الحادث الامني الاول من نوعه في مدينة الموصل بعد تحريرها في صيف العام الماضي وتطهيرها من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية

10 تموز

ظهرت قرية (كمونة ) السريانية للعيان من جديد بعد ان كانت مياه سد الموصل قد غمرتها في غضون السنوات السابقة .. وتنتمي القرية المذكورةلعدة عصور حيث عثر في اخر تنقيبات جرت عليها في عام 2011 على قطع اثارية قام بعرضها متحف اثار دهوك ومن بينها اختام تحوي كتابات مسمارية لشلمنصر الثالث على شكل ثيران مجنحة فيما ينسب الدكتور عامر الجميلي قرية (كمونة )الى العصور الوسطى المرتبطة بالعهود الساسانية والاموية والعباسية والتي يؤكد انها عصور سريانية بحتةغلب عليها الطابع الاسلامي رغم ان تسميتها احتفظت بطابعها السرياني حيث تعني تسمية القرية ببيت وموضع الكمون وتابع الاكاديمي في كلية الاثار بجامعة الموصل في تصريحات ن موقع القرية زراعي حيث تم العثور فيه على العديد من المجارش والرحى ومناجل الحصاد اضافة لصلبان كما تم العثور على اجران للمعمودية ومنها ما تم عرضه في متحف دهوك على انه معصرة فضلا على ان المتحف يصنفها من بين مكتشفات تم العثور عليها بمنطقة سميل رغم ان موقع القرية في سد الموصل ..

12 تموز

اكدت مصادر في بلدة برطلة قيام قوة من الاستخبارات العسكرية بمداهمة المركز الثقافي لكنيسة مار كوركيس للسريان الكاثوليك في البلدة صباح اليوم (الخميس ) واوردت المصادر ان القوة العسكرية داهمت المركز الذي تم افتتاحه مؤخرا لتقوم بتحطيم اجهزة الانترنت الخاصة بالمركز دون ايراد الاسباب التي دفعتها للقيام بهذا العمل فيما اكدت مصادر مطلعة بان ما قامت به القوة العسكرية كانت قد نفذته ايضا في مركز من مراكز الانترنت في بلدة بغديدا كون اجهزة البث والارسال الخاصة بالانترنت تقوم بسحب الخدمة من الاقليم

15 تموز

اوردت مصادر مطلعة بان قوة الاسايش التي اعتقلت مدير ناحية القوش فائز عبد جهوري اطلقت سراحه بعد احتجاز دام لاكثر من 7 ساعات ..وتابعت المصادر انه بالرغم من اطلاق سراح جهوري فان مصيره مازال مجهولا كونه اقتيد لجهة مجهولة دون معرفة مكان احتجازه ..تجدر الاشارة الى مدير ناحية القوش باشر بممارسة مهام عمله بامر من محافظ نينوى اليوم (الاحد) حيث لم يستغرق بمباشرته سوى ساعات قليلة حتى تم اقتياده من قبل قوة الاسايش لمكان مجهول

19 تموز

في هذا اليوم اعلن نائب الرئيس الامريكي مايك بنس عن خطته لدعم المكونات العرقية حيث اشار تقرير الى ان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، في الخريف الماضي، في حين كانت تُسيطر قوات التحالف على آخر معاقل ما يُعرف بالدولة الإسلاميّة، القى خطاباً أمام مجموعة المناصرة “الدفاع عن المسيحيين” في واشنطن العاصمة.

ركز، في قسم كبير من خطابه، على انتقاد جهود الأمم المتحدة الآيلة الى مساندة الأقلـــــيات الدينـــــــــيّة العراقيّة التي دنس المقاتلون أرضها ومنازلها.

لا يجب على أترابنا المسيحيين وجميع المضطهدين في الشرق الأوسط الاعتماد على المؤسسات المتعددة الجنسيات عندما يكون باستطاعة أمريكا المساعدة مباشرةً. ويشرفني اليوم أن أعلن أن الرئيس ترامب أمر وزارة الخارجيّة وقف تمويل جهود الإغاثة غير الفعالة.” وقال بينس ان المجموعات العراقيّة سوف تتلقى دعماً مباشراً من الوكالة الأمريكيّة للتنميّة الدوليّة لمساعدتهم على إعادة الإعمار. ورحب القادة الإنجيليون في الولايات المتحدة بتلك الخطوة معتبرين ان على مساعدة الجماعة المسيحيّة في العراق أن تكون هدفاً أساسياً من أهداف السياسية الخارجيّة الأمريكيّة.وتشير أغلب الأطراف المنخرطة الى أنه من الواجب التركيز على الشق الأمني عند تصميم أي برنامج ناجح لإعادة الإعمار.

وكشفت الوكالة الأمريكيّة مباشرةً بعد خطاب بينس انها بدأت عمليّة منح الأموال للمنظمات غير الحكوميّة المحليّة. وخصصت الوكالة، في ديسمبر 2017، 6.6 مليون دولار للمساعدة المباشرة للنازحين العائدين الى محافظة نينوى حيث بقي، بحسب صحيفة الواشنـــطن بوســـــت، 200 ألف مسيحي من أصل 1.5 مليون. كما وتساعد الوكالة أولئك العائدين الى سنجار حيث تقـــــــلص عدد اليازيديــــــــين الى أقل من 500ألف. ويهدف هذا التمويل الى تثبيت الجماعات بعد أن أفرغت أعمال الرعب البلدان والمدن في شمال غرب العراق.

فعندما بدأت الدولة الإسلاميّة حملة الرعب في العام 2014، شاهد العالم مذعوراً الحملة العنيفة التي طالت الأقليات فاستُخدم الصلب والاسترقاق الجنسي والاغتصاب كأسلحة حرب إضافةً الى التدمير الجماعي للمنازل. ويُقدر البنك الدولي والحكومة العراقيّة كلفة إعادة اعمار الجماعات التي دمرتها الدولة الإسلاميّة بـ 88 مليار دولار. ولا يزال من غير الواضح ما إذا سوف تنجح كل المبالغ المسخرة لإعادة الاعمار في اقناع السكان بالعودة، في المستقبل القريب أو البعيد

23 تموز

قال مسؤولون في اربيل إن شرطيا اصيب بجروح إثر إطلاق نار على مبنى المحافظة الواقع في قلب عاصمة اقليم كوردستان.

وقال نائب محافظ اربيل طاهر عبدالله إن ثلاثة مسلحين اقتحموا مبنى مـــــــحافظة اربيل قبل بدء الدوام وفتحوا النار بصورة عشوائية. وذكر مسؤولون أن المسلحين هاجموا مبنى المحافظة في الساعة 07:45 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي. ولم يوقع الهجوم أي خسائر بشرية لكنه اسفر عن اصابة شرطي كان يحرس المبنى بحسب ما ذكره عبدالله. لكن مصادر مطلعة اكدت مقتل الموظف فرحان ايليا برايموك، 55 سنة، من سكنة مدينة عنكاوا في الهجوم على المحافظة.

يتبع