صراخ وإستفزاز الوفد الهندي أفقد فاطمة ذهبية آسيا في القوس والسهم

بغداد- الزمان

أحرز لاعبا المنتخب الوطني للقوس والسهم فاطمة سعد وإسحاق ابراهيم، الوسام البرونزي في فعالية المكس تيم ضمن منافسات بطولة اسيا التي اختتمت اليوم في أوزبكستان بمشاركة واسعة من دول آسيا.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة سعد المشهداني في تصريح صحفي ان اللاعبين تمكنا من الظفر بالوسام البرونزي بعد التفوق على المنتخب البنغلاديشي في سباق شهد تنافساً كبيراً ليحسم في نهاية السباق بتقدم العراق.

وكشف المشهداني عن تقديمه شكوى رسمية الى اللجنة المنظمة للبطولة بعد أن قام أحد أعضاء الوفد الهندي بالصراخ بصوت عالٍ لاستفزاز لاعبة المنتخب الوطني فاطمة سعد بالرمية الاخيرة خلال سير المنافسات بعد ان كان منتخبنا متقدما بجميع الرميات، وكان التصويب الأخير لفاطمة يجعل منتخبنا ينافس على الذهب.

وتابع المشهداني ان خطورة الرمية وتأهل العراق للنهائيات أقلق المنتخب الهندي المتوج ببطولة العالم قبل أسبوع في انطاليا، وجعلهم يقدمون على هذا الفعل المشين لنتقدم بشكوى رسمية.

وختم: نامل أن تعيد حق منتخبنا الذي سلب منه حق التــــنافس عـــــلى المعدن النفيس.

يذكر ان منتخب نساء العراق للقوس والسهم، كان قد احرز المركز الرابع في بطولة آسيا الاخيرة التي جرت فعالياتها في محافظة السليمانية العام الماضي بمشاركة 17 منتخباً .