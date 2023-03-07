صدّق أو لا تصدّق – حسين الصدر

-1-

مقتضى الموازين ان يحظى العلماء بالاحترام والاجلال باعتبارهم مصابيح مُشّعة لا تنفك عن الاضاءة والتنوير .

-2-

غير أن الجهل والجهلاء يخترقون الموازين كلها حينما يتطاولون على العلماء ويطالبون بانزال صارم العقوبات فيهم ..!!

-3-

ومن الغرائب التي سجلها لنا التاريخ حكاية ابي حاتم السجستاني الذي كان احد علماء البصرة الكبار ثم انتقل الى بغداد .

وسئل في مسجد من مساجدها عن الآية المباركة :

( قُوا أنفسكم )

التحريم /6

وقيل له :

ما يقال منه للواحد ؟

فقال :

قِ ،

فقالوا :

ما يُقال للاثنين ؟

قال :

قِيا ،

قالوا :

وما يقال للجماعة ؟

قال :

قُوا

قالوا فاجمع لنا الثلاثة فقال :

قِ

قِيا

قوا

وكان في المسجد رجل معه ثياب فقال لصاحبه :

احتفظ بثيابي حتى أجيء ، ومضى الى الشرطة وقال لهم :

إنّ في المسجد قوما من الزنادقة يقرؤون القرآن على صياح الديك !

فجاؤوا معه الى المسجد فأخذوا السجستاني واصحابه ، وسأله رئيس الشرطة عما كانوا يتكلمون به في المسجد فقصّ عليه الخبر ،وقد اجتمع خلق كثر ينظرون ما يكون من امرهم فقال له معنفا :

مثلك يُطلق لسانه عند العامة بمثل هذا ؟

ثم أمر بضرب كل واحد من اصحابه …

وقال لهم :

لا تعودوا لمثل هذا .

-4-

المسارعة الى الاتهام مسألة قديمة جديدة

أرأيت كيف اتهموا السجستاني وأصحابه بالزندقة لمجرد الاجابة الصحيحة عن سؤال قُدّم له ؟

وما ذنب السائلين ليتعلموا لكي تضربهم الشرطة بالسياط اثر الشكوى اللئيمة التي قُدّمت اليها عنهم ؟

واذا كان من الصحيح محاسبة المُنحرفين والمُضِلين ، فانّ من الصحيح ايضا ان لا يكون ذلك على يد الجهال الذين لا يميزون بين الخيط الابيض والاسود

هذا وان حبل الاتهامات لم ينقطع بعد ، وانه لحـــبل طويل .

حسبنا الله ونعم الوكيل .