صدّق أو لا تصدّق – حسين الصدر
-1-
مقتضى الموازين ان يحظى العلماء بالاحترام والاجلال باعتبارهم مصابيح مُشّعة لا تنفك عن الاضاءة والتنوير .
-2-
غير أن الجهل والجهلاء يخترقون الموازين كلها حينما يتطاولون على العلماء ويطالبون بانزال صارم العقوبات فيهم ..!!
-3-
ومن الغرائب التي سجلها لنا التاريخ حكاية ابي حاتم السجستاني الذي كان احد علماء البصرة الكبار ثم انتقل الى بغداد .
وسئل في مسجد من مساجدها عن الآية المباركة :
( قُوا أنفسكم )
التحريم /6
وقيل له :
ما يقال منه للواحد ؟
فقال :
قِ ،
فقالوا :
ما يُقال للاثنين ؟
قال :
قِيا ،
قالوا :
وما يقال للجماعة ؟
قال :
قُوا
قالوا فاجمع لنا الثلاثة فقال :
قِ
قِيا
قوا
وكان في المسجد رجل معه ثياب فقال لصاحبه :
احتفظ بثيابي حتى أجيء ، ومضى الى الشرطة وقال لهم :
إنّ في المسجد قوما من الزنادقة يقرؤون القرآن على صياح الديك !
فجاؤوا معه الى المسجد فأخذوا السجستاني واصحابه ، وسأله رئيس الشرطة عما كانوا يتكلمون به في المسجد فقصّ عليه الخبر ،وقد اجتمع خلق كثر ينظرون ما يكون من امرهم فقال له معنفا :
مثلك يُطلق لسانه عند العامة بمثل هذا ؟
ثم أمر بضرب كل واحد من اصحابه …
وقال لهم :
لا تعودوا لمثل هذا .
-4-
المسارعة الى الاتهام مسألة قديمة جديدة
أرأيت كيف اتهموا السجستاني وأصحابه بالزندقة لمجرد الاجابة الصحيحة عن سؤال قُدّم له ؟
وما ذنب السائلين ليتعلموا لكي تضربهم الشرطة بالسياط اثر الشكوى اللئيمة التي قُدّمت اليها عنهم ؟
واذا كان من الصحيح محاسبة المُنحرفين والمُضِلين ، فانّ من الصحيح ايضا ان لا يكون ذلك على يد الجهال الذين لا يميزون بين الخيط الابيض والاسود
هذا وان حبل الاتهامات لم ينقطع بعد ، وانه لحـــبل طويل .
حسبنا الله ونعم الوكيل .