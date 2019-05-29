صدور حكم بإعدام فرنسي سابع في بغداد

بغداد – الزمان

أصدرت محكمة في بغداد امس الأربعاء حكمًا بالإعدام بحق فرنسي سابع خلال أربعة أيام في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. والمدان هو ياسين صقم (29 عاما) المتحدر من بلدة لونيل في جنوب فرنسا، وأحد أشهر المسلحين في الإعلام الفرنسي، وقد تسلمه العراق من سوريا في نهاية كانون الثاني الماضي.وكانت محكمة في بغداد قد أصدرت الأحد الماضي أحكاما بالإعدام للمرة الأولى بحق ثلاثة فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى داعش. وأصدرت المحكمة نفسها الاثنين الماضي حكما بالإعدام على فرنسي رابع أدين بالانتماء إلى داعش، كما اصدرت المحكمة اول امس حكما آخر بإعدام فرنسيين آخرين ادينا بالتهمة نفسها. واثارت محاولات الحكومة الفرنسية تجنيب المحكومين تنفيذ العقوبة ردود فعل شعبية ورسمية غاضبة في العراق وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد اكدت الاثنين الماضي إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية فيما اكد وزير الخارجية الفرنسية ان بلاده تبذل الجهود اللازمة لتجنيب هؤلاء العقوبة . وترفض الحكومات الاوربية عودة مواطنيها المنتمين الى داعش اليها وفي الوقت نفسه تعارض احكام الاعدام. من جهة اخرى قتلت القوات الأمنية 14 ارهابياً بينهم انتحاريون في عملية بطولية جنوب غربي مدينة الموصل.وقال بيان لخلية الإعلام الامني امس ان ( 14 إرهابياً بينهم انتحاريون وقيادات قتلوا خلال اشتباك جاء بعد عملية إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من ابطال جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، إستناداً لمعلومات استخبارية مؤكدة)، موضحا ان (العملية أستهدفت مقراً لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل). و اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن امس الاربعاء العثور على طائرة مسيرة مجهولة المصدر شمال ديالى.

وقال بيان للمديرية ان (مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالى الميدانية التابعة إلى المديرية وبالتنسيق مع قوه أمنية مشتركه عثرت على طائرة مسيرة في قضاء خانقين ) وأضاف البيان ان (الطائرة التي تم العثور عليها مجهولة المصدر).