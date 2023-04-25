صدور ترجمة الأصل الانكليزي لرواية مرحباً أيها الكون.. 



بيروت/الزمان: صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون ترجمة الأصل الإنجليزي لرواية “Hello, Universe” للكاتبة إيرين إنترادا كيلي وهي الرواية الحائزة على ميدالية نيوبيري لأفضل كاتب أدب أطفال أمريكي وتأتي الطبعة العربية بعنوان “مرحباً أيها الكون”، ترجمت الرواية نور العيون حامد وتمت عملية المراجعة والتحرير في مركز التعريب والبرمجة في بيروت.

في يوم واحد، تتشابك مصائر أربعة أولاد بطرق غير متوقعة؛ فيرجيل ساليناس الفتى الخجول واللطيف وطيب القلب والذي يشعر بأن لا مكان له في عائلته المجنونة بالرياضة. فالنسيا سومرست الصماء والذكية والشجاعة والتي تحب كل ما يتعلق بالطبيعة. كاوري تاناكا الوسيطة الروحية وأختها الصغيرة جين التي تلازمها كظلها. وأخيراً تشيت بولنز الذي يسعى ليكون بطلاً في كرة السلة.

لم يكونوا أصدقاء، حتى ألقى تشيت بحيوان فيرجيل الأليف في قاع بئر. تقود هذه الكارثة كاروي وجين وفالنسيا في مهمة ملحمية للعثور على فيرجيل المفقود. من خلال الحظ، والذكاء، والشجاعة، وقليل من المساعدة من الكون، يتم إنقاذه، وتزدهر الصداقة.

“مرحباً أيها الكون” رواية عن الشجاعة والاختلاف والعثور على البطل الذي يقبع في داخل كل واحد منا.

إيرين إنترا كيلي

هي كاتبة من الأكثر مبيعاً على قائمة نيويورك تايمز، حائزة على ميدالية نيوبري. نشأت في ليك تشارلز، لويزيانا وتعيش الآن في ولاية ديلاوير. وهي أستاذة لأدب الأطفال في برامج التخرج والنشر في كلية روزمونت، حصلت على درجة الماجستير في الفنون الجميلة، وهي عضوة في هيئة التدريس في جامعة هاملين.

تأليف: إيرين إنترادا كيلي

تعريب: نور العيون حامد

الفئة: رواية/ كتاب مترجم

المقاس: 14.5× 21.5 سنتم

عدد الصفحات: 200

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون

ردمك: 978-614-01-3587-1

الكتاب متوفر في كبرى المكتبات

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