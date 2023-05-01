صدمة في استراليا برحيل مقدّم برنامج ماستر شيف

سيدني‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬46‭ ‬عاماً‭ ‬مقدّم‭ ‬برنامج‭ “‬ماستر‭ ‬شيف‭ ‬استراليا‭” ‬جوك‭ ‬زونفريلو،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬عائلته‭ ‬الاثنين‭.‬

وكانت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬عثرت‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬زونفريلو،‭ ‬وهو‭ ‬أب‭ ‬اسكتلندي‭-‬أسترالي‭ ‬لأربعة‭ ‬أبناء‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الطبخ‭ ‬الشهير،‭ ‬ميتاً‭.‬

وقالت‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ “‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الأسى‭ ‬نعلمكم‭ ‬بوفاة‭ ‬جوك‭ ‬الصادمة‭ (…)”.‬

وتابعت‭ “‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عرفهم‭ ‬سكوت‭ ‬ومن‭ ‬أصبحوا‭ ‬أصدقاءه‭ ‬أو‭ ‬كانوا‭ ‬محظوظين‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬ليكونوا‭ ‬بمثابة‭ ‬عائلته،‭ ‬لا‭ ‬تنسوه‭ ‬وأبقوه‭ ‬في‭ ‬قلوبكم‭”.‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة‭ ‬لكن‭ ‬شرطة‭ ‬ولاية‭ ‬فيكتوريا‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬وفاة‭ ‬زونفريلو‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬حادث‭ ‬مشبوه‭.‬

وذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬أنّها‭ ‬تعدّ‭ ‬تقريراً‭ ‬للمحققين‭.‬

وأبدت‭ ‬كل‭ ‬من‭ “‬نيتوورك‭ ‬10‭” ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬برنامج‭ “‬ماستر‭ ‬شيف‭” ‬وشركة‭ ‬الإنتاج‭ “‬إنديمول‭ ‬شاين‭ ‬استراليا‭” “‬صدمة‭ ‬كبيرة‭” ‬لوفاة‭ ‬زونفريلو‭ ‬بصورة‭ ‬مفاجئة‭.‬

وأشارتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬زونفريلو‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬غلاسكو‭ ‬لأب‭ ‬إيطالي‭ ‬وأم‭ ‬اسكتلندية‭ ‬والذي‭ ‬تأثر‭ ‬جداً‭ ‬بثقافتي‭ ‬والديه،‭ ‬كان‭ “‬موهوباً‭ ‬ومُثابراً‭”.‬

وأشادتا‭ ‬بـ‭”‬شخصية‭ ‬جوك‭ ‬وروح‭ ‬الدعابة‭ ‬لديه‭ ‬وكرمه‭ ‬وشغفه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطبخ‭”‬،‭ ‬وأضافتا‭ “‬سنفتقده‭ ‬كثيراً‭”.‬

وقال‭ ‬نجم‭ ‬الروك‭ ‬الاسترالي‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬جيمي‭ ‬بارنز،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬إنه‭ ‬فقد‭ “‬صديقاً‭ ‬عزيزاً‭”.‬

ولن‭ ‬تُعرض‭ ‬حلقة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ “‬ماستر‭ ‬شيف‭” ‬عقب‭ ‬وفاة‭ ‬زونفريلو‭.‬