صدمة‭ ‬من‭ ‬تويتر‭.. ‬انتهاك‭ ‬خصوصية‭ ‬جديد

نيويورك‭ – ‬الزمان

قدم‭ ‬مستخدمو‭ ‬موقع‭ ‬التدوين‭ ‬المصغر‭ ‬«تويتر»‭ ‬على‭ ‬حذف‭ ‬رسائلهم‭ ‬في‭ ‬البريد‭ ‬الخاص‭ ‬بهم،‭ ‬معتقدين‭ ‬أن‭ ‬المسالة‭ ‬انتهت‭ ‬وأصبحت‭ ‬طي‭ ‬النسيان،‭ ‬لكن‭ ‬مهلا،‭ ‬هل‭ ‬هي‭ ‬تحذف‭ ‬فعلا؟‭ ‬ويعتقد‭ ‬كثيرون‭ ‬أن‭ ‬«تويتر»‭ ‬يتيح‭ ‬لمستخدميه‭ ‬حذف‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬يرسلونها،‭ ‬لكن‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬فعلوا‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬نسخة‭ ‬منها‭ ‬تظل‭ ‬لدى‭ ‬المستقبل،‭ ‬مالم‭ ‬يختار‭ ‬هو‭ ‬حذفها‭.‬

لكن‭ ‬موقع‭ ‬«تيك‭ ‬كرنتش»‭ ‬التقني،‭ ‬نقل‭ ‬أمس،‭ ‬عن‭ ‬خبير‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬موقع‭ ‬التدوين‭ ‬المصغر‭ ‬يحتفظ‭ ‬بالرسائل‭ ‬الخاصة‭ ‬لسنوات‭ ‬عدة،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬تلك‭ ‬المحذوفة‭.‬

وقال‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬المعلومات،‭ ‬كاران‭ ‬سايني،‭ ‬إنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬رسائل‭ ‬قديمة‭ ‬له‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬أرشيفي‭ ‬يحتوي‭ ‬بياناته،‭ ‬ومما‭ ‬لفت‭ ‬نظره‭ ‬أن‭ ‬الرسائل‭ ‬المحذوفة‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬الملف‭.‬

وكان‭ ‬الباحث‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬اكتشف‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ثغرة‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬استعادة‭ ‬رسائل‭ ‬«تويتر»‭ ‬المحذوفة‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬شطبها‭ ‬من‭ ‬جهتي‭ ‬المستقبل‭ ‬والمرسل،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عنها‭ ‬إلا‭ ‬الآن‭ ‬بعد‭ ‬عثوره‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬الأرشيفي‭. ‬وتقول‭ ‬صفحة‭ ‬المساعدة‭ ‬في»تويتر»‭ ‬إن‭ ‬في‭ ‬وسع‭ ‬مستقبلي‭ ‬الرسائل‭ ‬والمحادثات‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬رؤية‭ ‬تفاصيلها‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬حذفها‭ ‬المرسل،‭ ‬وتوضح‭ ‬صفحة‭ ‬سياسة‭ ‬الخصوصية‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يريد‭ ‬مغادرة‭ ‬الموقع،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلغي‭ ‬تنشيط‭ ‬حسابه‭ ‬ثم‭ ‬يحذفه‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬يختفي‭ ‬الحساب‭ ‬وكل‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬به‭. ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬مختلفا‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬خبير‭ ‬أمن‭ ‬المعلومات،‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬استعادة‭ ‬رسائل‭ ‬محذوفة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يعزز‭ ‬الشكوك‭ ‬حيال‭ ‬احترام‭ ‬«تويتر»‭ ‬للخصوصية‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬أمور‭ ‬مشابهة‭ ‬مثل‭ ‬خلل‭ ‬تقني‭ ‬كشف‭ ‬النقاب‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أنه‭ ‬يهدد‭ ‬خصوصية‭ ‬المغردين‭.‬