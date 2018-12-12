صدك جذب – شامل حمد الله بردان

اولا ليست عشرة مليارات، لا، هي سبعة فقط.

ثانيا الماء خير

ثالثا القضية في 2013

رابعا الغرق قضاء وقدرا

خامسا وهو المهم نحن شعب يؤمن بالقدر!

وبالتالي لاداعي للزعل، يعني، القبول بالسقوط واستبدال النظام بنطام يقوم على الطائفية قضية لم تثر اهتمامكم طويلا، حيث نهبت مؤوسسات الدولة، ومصارفها، ثم صفيتم بعضكم البعض، شيء بثارات قديمة واخرى بتصفيات لصالح دول، مثلا قتل الاطباء والطيارين، قضية لم تزد عن ان لغوتم بها وهذرتم لقلقلقلق ثم سكتم، وتحولت بيوت القيادة السابقة الى بيوت للقيادة اللاحقة، وبعضهم وضع لافتات لحديث للامام الصادق يقول فيها” الفقر معنا افضل من الغنى مع غيرنا” بأعتبار مغتصب البيت ذي اللافتة يستحق ان نجوع فيشبع!

وترملت النساء وفوق البيعة زاد الايتام، وفوق تلك وهذه سقطت محافظات واثرى الذين يضحكون عليكم فمنهم من ظهر يوزع الشاورما ثوابا، ووزير يلطم، لكنه سرق وزارة التجارة، فقط الوزارة، معاذ الله انه سرق غيرها، كل الذي جرى انه سرق اموال السكر والخبز والرز والزيت والعدس، والتين والزيتون، وعاد للخارج، فأغتاض شبيهه من السنة وهو شيخ كان يقرض الناس بالربا ايام صدام، فورث منفذ المال السني فنقله من جيب الى جيب، وكل هذا وانتم تنشرون على الفيس وتصنعون النكات واخيانا تتألمون على المقاهي.

الان وبعد ان رضيتم بهذي الشكولات، اصابكم القهر على مليارات سبعة؟

صدك جذب؟ فدوة

اهم شي صاحبنة بخير.

أربيل