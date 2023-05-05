صدفة جميلة: الكاراس يبلغ النهائي بدورة مدريد بيوم عيده العشرين

مدريد (أ ف ب) – بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب نهائي دورة مدريد الإسبانية لماسترز الألف في كرة المضرب، يوم عيده العشرين، بعد فوزه المشوّق على الكرواتي بورنا تشوريتش 6-4 و6-3 الجمعة.

وكان المصنف ثانياً عالمياً في أفضل أيامه، فيما ضغط عليه الكرواتي المصنف 20 عالمياً لتقديم مستويات لافتة يوم عيد ميلاده.

وهذا رابع نهائي للماسترز يبلغه اللاعب الشاب المصنف أول عالمياً سابقاً، وقد بلغه بعد أن خسر مجموعة يتيمة في الدورة كانت أمام الفنلندي إميل روسوفووري.

ألكاراس الغائب عن بطولة استراليا المفتوحة مطلع السنة بسبب الاصابة والذي اطلق موسمه في شباط/فبراير، يبحث عن لقبه الرابع في 2023 بعد بوينوس أيرس، إنديان ويلز وبرشلونة.

وهذا فوزه الـ18 هذا الموسم في 19 مباراة على ارض ترابية، وهو مؤشر جيّد قبل ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة رولان غاروس.

وبحال احتفاظه بلقبه في مدريد، سيكون بحاجة لخوض مباراة وحيدة في روما الاسبوع المقبل، لاستعادة المركز الأول في التصنيف العالمي من الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.

كسر ارسال خصمه وتقدّم 3-2 في المجموعة الأولى، قبل ان يوصلها إلى برّ الأمان. في الثانية، كسر حامل لقب بطولة الولايات المتحدة (فلاشينغ ميدوز) الارسال مجددا وتقدّم 2-1. وبعدما ردّ تشوريتش سريعاً، استعاد ألكاراس التقدم 3-2 في طريقه لحسم المباراة بكسر ارسال آخر.

وألكاراس الذي اصبح العام الماضي أصغر مصنف أول عالمياً في التاريخ، احتفل بفوزه على وقع تقديم المنظمين له كعكة كبيرة بمناسبة عيده.

وفي وقت لاحق، يلعب الألماني يان-لينارد شتروف (مصنف 65 عالمياً) أحد الخاسرين المحظوظين في التصفيات مع أصلان كاراتسيف (121) على بطاقة النهائي الثانية، علماً ان الروسي كان قد اطاحه من التصفيات 6-4 و6-2.

ولدى السيدات، في احدى بطولات الألف، تلعب السبت المصنفة أولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية في مباراة قمة.