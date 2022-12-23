صداقة فيسبوكية – شكر حاجم الصالحي

ذات مساء تشريني من عام 2019م , رنّ منبّه موبايلي فلاحظت أن رقم المتصل من خارج الوطن , فاستغربت ومع ذلك أجبت على الاتصال مرحباً بصاحب الصوت الآتي من البعيد , ومن خلال الحوار معه عرفت أن صاحبه يرغب بالتعارف , وقد قدّم شرحاً وافياً عن اهتماماته وبعض شؤونه الشخصية, وختم الإتصال برجاء أخوي بأهمية إدامة العلاقة ما بيننا ,مرت أيام على ذلك الحادث الغريب , وكانت الهواجس تشغلني , لكن مكالمة أخرى أزاحت بعض هواجسي , بعد أن تعرفت على المزيد من التفاصيل التي شغلتني ..

كان صاحبي المتصل مقيماً في المهجر الاميركي , وهو من أصول بابلية هاجر الى هناك في عام 1993م , وأستقر في إحدى الولايات الأميركية , هو شاعر وقاص واعلامي ذاعت شهرته في بلاد المهجر , فقد أسس إذاعة ناطقة بالعربية وأصدر صحفية أيضاً , ونال حظوة بين ابناء الجالية العربية , وما يميز هذا الصديق عن أقرانه , رغبته الجامحة في مد يد العون والمساعدة لفناني وأدباء الوطن عبر رعاية ودعم أنشطتهم الثقافية من خلال إقامة الأمسيات المتنوعة وإصدار الكتب التي تُعنى بالحركة الإبداعية ومن ضمن المشاريع التي أنفق عليها من ماله الخاص إصداره ثلاثة كتب أحدهما ديوان شعر لراحل شاب والبقية عن موضوعات ذات نسق ثقافي مميز وبحجوم كبيرة وطباعة أنيقة وزاد في كرمه اذ أنتجنّا بتمويل منه فلماً روائياً قصيراً بعنوان المليونير , نال الفلم إهتماماً نقدياً وجماهيرياً واسعاً , وما زال صاحبي المغترب آسر عباس الحيدري مواظبّاً على منهجه في رعاية الإبداع , لا بل أضاف لذلك تقديمه المساعدات النقدية لمن يستحقها من المعوزين واليتامى والأرامل ,وكنت شاهداً أميناً على سخاء هذا العراقي الأصيل , وحرصه الدائم على ان يظل فعل عمل الخير من أولويات اهتماماته , ورغم مرور أربع سنوات على صداقتنا الفيسبوكية فإن ما تحقق من رسوخ العلاقة والأخوة ما كان ليحصل لولا وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلتنا نلتقي هاتفياً رغم المسافات الشاسعة بين بلاد المهجر وعراق الصابرين , وصارت هذه العلاقة الإنسانية مثار الأعجاب والأنموذج الراقي في ترسيخ قيم المحبة والجمال والانسانية , فشكراً لفلك المساء التشريني , والشكر أيضاً لجهاز الموبايل ووسائل الاتصال التي قرّبت ما بيننا , والشكر كله لصديقي السخي آسر عباس الحيدري الذي غمرنا أهله واصدقاءه ومبدعي وطنه بهذه المكارم الحيدرية وجعلنا نرفل بالخير العميم , وهكذا هي الصداقة الفيسبوكية التي أثمرت ومنحتنا كل هذا البهاء والأمل ..