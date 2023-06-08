صحيفة “ذي تلغراف” البريطانية ستطرح للبيع

لندن (أ ف ب) – تُطرح للبيع صحيفة “ذي تلغراف” البريطانية اليومية وطبعتها الصادرة يوم الأحد “صنداي تلغراف” ومجلة “ذي سبيكتايتور”، للبيع بسبب تخلّف شركتها الأم عن تسديد ديون متوجبة عليها، على ما أعلن مصرف “بنك أوف سكوتلاند” الأربعاء.

وأوضح “بنك أوف سكوتلاند” الذي تدين له المجموعة لوكالة فرانس برس أنه لم يكن يملك “خياراً سوى تعيين حراس قضائيين لشركة بي يو كيه ليمتد” التي تدير مجموعة “تلغراف ميديا غروب” المملوكة لعائلة باركلي الثرية، “بسبب الديون المتوجبة عليها وفي غياب أي إشارة إلى إمكان السداد”.

وشدد “بنك أوف سكوتلاند” إلى أن هذه الخطوة هي “الخيار الأخير” بسبب عدم تمكنه إلى التوصل إلى اتفاق مع المجموعة لسداد الديون.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حجم الدين يبلغ نحو مليار جنيه إسترليني (1,24 مليار دولار).

واشترى الأخوان التوأمان فريدريك وديفيد باركلي اللذان توفيا عام 2021، منشورات مجموعة “تلغراف” عام 2004 مقابل 665 مليون جنيه إسترليني (840 مليون دولار).

ويملك الشقيقان إمبراطورية شاسعة بدأت بالفنادق وتوسعت لتشمل البيع بالتجزئة ووسائل الإعلام.