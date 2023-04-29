صحيفة بريطانية: مسلسلات عراقية على منصة 1001 تتفوّق على الدراما العربية

لندن- الزمان

نال عملان دراميان عراقيان اهتمام الجمهور العراقي والعربي في منافسات العروض التلفزيونية في شهر رمضان، فيما وصفت صحيفة (مدل ايست آي) ، مسلسلين عراقيين هما (اقتحام) و(بغداد الجديدة)انتجتهما منصة 1001 العراقية وعرضتهما أيضا قناة (الشرقية ) ، بأنهما علامتان متفوقتان بين الاعمال الرصينة. واعتبرت الصحيفة ان (أعمال منصة 1001 كسرت الاحتكار التقليدي على الشاشة الرمضانية الذي تمارسه الدراما المصرية ومن بعدها السورية في مواسم التنافس الدرامي العربي). وقال تقرير الصحيفة البريطانية الذي كتبه جوزف فاهم انه (بينما كانت مصر تهيمن على نسبة المشاهدة، فإن عددًا من الأعمال الجديدة الممتازة كانت في مقدمة البرامج البديلة، التي حققت مشاهدة عالية في اهتمام المشاهدين من خارج بلدانهم.وكانت دراما اقتحام، وبغداد الجديدة، أكثر شجاعة وجرأة وأكثر صلابة في رؤيتهما من الإنتاجات المصرية والسورية).واضاف التقرير البريطاني وفقا لـ(هف بوست عراقي) ، أن (كليهما مستوحى من المشاعر المناهضة لما هو سائد والتي استحضرها فنانون غير خائفين من نقل الواقع غير المصقول لبلادهم)، مشيرا الى انه (يواصل العراق إحراز تقدم كبير في الإنتاج التلفزيوني بمسلسلين ناجحين. الأول هو اقتحام ، وهو مسلسل مثير متوتر عن أم شابة دفعت لمداهمة أحد البنوك من أجل تمويل عملية جراحية لابنتها، التي تعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري، والثاني (بغداد الجديدة) ، وهو مسلسل مبتكر عن كونت مونت كريستو حول صحفي أُطلق سراحه من السجن وانطلق في مهمة للانتقام من الرجال الذين ظلموه.و يستخدم كلا العملين مجازات متعددة الأوجه للعراق الجديد: بلد غارق في الفساد، وتنامي الانفصال الطبقي، والتمييز على أساس الجنس)،مؤكدا ان (العملين العراقيين لمنصة 1001 مصنوعان ببراعة، يرتقيان بالتوجيه الدرامي والاداء القوي، وأجادت الممثلة البريطانية العراقية، سامية الرحماني، في نسج دورها ببراعة في بغداد الجديدة).