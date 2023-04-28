صحيفة بريطانية تشيد بتفوق مسلسلين عراقيين لمنصة1001 على الدراما المصرية والسورية

لندن – الزمان

نال عملان دراميان عراقيان اهتمام الجمهور العراقي والعربي في منافسات العروض التلفزيونية في شهر رمضان ، فيما وصفت صحيفة Middle East Eye مسلسلين عراقيين هما ” اقتحام” و” بغداد الجديدة” انتجتهما منصة 1001 العراقية وعرضتهما أيضا قناة الشرقية بأنهما علامتان متفوقتان بين الاعمال الرصينة الى جانب اعمال تونسية وجزائرية ، كسرت الاحتكار التقليدي على الشاشة الرمضانية الذي تمارسه الدراما المصرية ومن بعدها السورية في مواسم التنافس الدرامي العربي .

وقال تقرير الصحيفة البريطانية الذي كتبه جوزف فاهم انه بينما كانت مصر تهيمن على نسبة المشاهدة، فإن عددًا من الأعمال الجديدة الممتازة من الأسواق الأصغر في المنطقة كانت في مقدمة البرامج البديلة ، التي حققت الى حد كبير نسبة عالية في جذب مشاهدين مهمين من خارج بلدانهم.

كانت دراما اقتحام وبغداد الجديدة المذكورتان أكثر شجاعة وجرأة وأكثر صلابة في رؤيتهما من الإنتاجات المصرية والسورية الأكثر خضوعا للرقابة.

واضاف التقرير البريطاني ، كلاهما مستوحى من المشاعر المناهضة لما هو سائد و التي استحضرها فنانون غير خائفين من نقل الواقع غير المصقول لبلادهم.

يواصل العراق إحراز تقدم كبير في الإنتاج التلفزيوني بمسلسلتين ناجحتين. الأول هو -اقتحام -، وهو فيلم مثير متوتر عن أم شابة دفعت لمداهمة أحد البنوك من أجل تمويل عملية جراحية لابنتها، التي تعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري.

والثاني هو بغداد الجديدة (بغداد الجديدة) ، وهو فيلم مبتكر عن كونت مونت كريستو حول صحفي أُطلق سراحه من السجن وانطلق في مهمة للانتقام من الرجال الذين ظلموه.

يستخدم كلا العملين مجازات من النوع في نسج صورهم متعددة الأوجه للعراق الجديد: بلد غارق في الفساد، وتنامي الانفصال الطبقي، والتمييز على أساس الجنس.

العملان العراقيان لمنصة 1001 مصنوعان ببراعة، يرتقيان بالتوجيه العضلي والأداء القوي، لا سيما في بغداد الجديدة بأدائها المتميز من قبل الوافدة البريطانية العراقية الجديدة، سامية الرحماني