صحيفة‭ ‬بريطانية‭ ‬تكشف‭ ‬أسراراً‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬الاميرة‭ ‬ديانا

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬صحيفة‭ ‬„إكسبريس“‭ ‬البريطانية‭ ‬تفاصيل‭ ‬مثيرة‭ ‬عن‭ ‬مخاوف‭ ‬الأميرة‭ ‬الراحلة‭ ‬ديانا‭ ‬من‭ ‬تعرضها‭ ‬للقتل،‭ ‬قبل‭ ‬6‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬حادثة‭ ‬مقتلها‭ ‬„الغامضة“‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إن‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا،‭ ‬زوجة‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز،‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬صديقها‭ ‬المصري‭ ‬دودي‭ ‬الفايد‭ ‬على‭ ‬يخت‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬عندما‭ ‬سمعت‭ ‬خبر‭ ‬مقتل‭ ‬مصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬الشهير‭ ‬جياني‭ ‬فرساتشي‭ ‬صيف‭ ‬1997‭.‬

ووفقا‭ ‬للصحيفة،‭ ‬سألت‭ ‬ديانا‭ ‬حارسها‭ ‬الشخصي:‭ ‬„هل‭ ‬تعتقد‭ ‬بأنهم‭ ‬سيفعلون‭ ‬بي‭ ‬نفس‭ ‬الشيء؟“،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لمخاوفها‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬اغتيال‭ ‬مفاجئة‭.‬

وكان‭ ‬فرساتشي‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬للقتل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬العاملين‭ ‬السابقين‭ ‬لديه،‭ ‬خارج‭ ‬قصره‭ ‬بمدينة‭ ‬ميامي،‭ ‬كما‭ ‬توفيت‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬بعدها‭ ‬بـ6‭ ‬أسابيع‭ ‬بعد‭ ‬تعرضها‭ ‬لحادث‭ ‬تصادم‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬يلفه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الغموض‭. ‬وكانت‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬قد‭ ‬أبدت‭ ‬مخاوفها‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬تعرضها‭ ‬للقتل‭ ‬بمؤامرة‭ ‬ملكية،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬الرضا‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬البريطانية‭ ‬المالكة‭ ‬على‭ ‬الأميرة‭ ‬الشابة‭. ‬ونشرت‭ ‬صحف‭ ‬بريطانية‭ ‬أقوال‭ ‬لديانا‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬خاص‭ ‬مع‭ ‬صديقها‭ ‬المصمم‭ ‬روبرتو‭ ‬ديفوريك:‭ ‬„سيفعلونها‭ ‬(عملية‭ ‬القتل)‭ ‬عندما‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬صغيرة،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬سيارة،‭ ‬أو‭ ‬داخل‭ ‬مروحية“‭.‬