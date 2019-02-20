في المرمى

صححوا الفكرة .. الرياضة هي النموذج وليست الدولة – هادي عبد الله

هل كانت انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية عرسا أم مأتما ؟ التوصيف الاول كان عنوانا بارزا في جريدة الاولمبية اما التوصيف الثاني فكان تحصيل ما انتهت اليه الامور من وجهة نظر معارضي الفائزين في الانتخابات .

ولكن ما هو توصيف الشارع الرياضي غير المبرمج على ايقاع الفريقين لما حدث ويحدث منذ سنوات .. لقد انقلب الحال وصار النموذج الذي يجب ان تسير على هديه الرياضة العراقية هو ما يفعله السياسيون وما تتحكم به الدولة وهذا وضع مقلوب , وهنا لابد من التوضيح ان مصطلح الدولة في هذه القضية , مصطلح فضفاض , فهل هي وزارة الشباب التي ينوء حامل مسؤوليتها الاول بما راكمه من سبقه على مدى دورات متتالية من اثقال سرعان ما أثقلت كاهله وغيرت بوصلة اتجاهه , أم ان الدولة هي لجنة الرياضة والشباب في البرلمان التي دبجت المقالات قبل يوم من الانتخابات مدحا في موقفها المساند للاولمبية الا انها هي الاخرى وبسرعة لاتصدق طوت صفحة التأييد لتفتح صفحة التنديد , ام ان الدولة مكتب السيد رئيس الوزراء ام انها رئيس الوزراء نفسه الذي كشف لاحقا انه اجتمع برئيس اللجنة الاولمبية عشية الانتخابات ؟

من هي الدولة التي على الاولمبية بمكتبها التنفيذي ان تتعامل معها وتنصاع لها بكل ما تحمله هذه المفردة من معاني القهر والاستلاب وكل ما يقيد الحريات ويغتال ديمقراطية الممارسات التي منها الانتخابات ؟

الجواب , عن سؤال دولة العراق بيد من ؟ يقدمه البروفسور العراقي المخلص لعراقيته وأهل بلده قاسم حسين صالح الذي يقدم الدراسة تلو الدراسة ويضعها بيد المسؤولين عبر نشرها في الصحافة اليومية وهو جهد علمي وطني عظيم لايدركه الا من استقر العراق في قلبه وعقله قضية مستقبل لن تتزعزع الثقة في حتمية نهوضه بأذنه تعالى , هذا السؤال طرحه البروفسورصالح في دراسته وكانت العينة من النخب العراقية , اما ابرز الاجوبة فقد جاءت على النحو ا لآتي :

“بيد أميركا بالمطلق .. بيد اشخاص ليس لديهم الانتماء والوفاء والولاء لارض الوطن .. بيد احزاب ليست احزابا بالمفهوم العملي للحزب … ليس هناك مفهوم للدولة سياسي واضح هناك فقط فوضى عارمة وضياع هيبة القانون … هناك دولتان , الدولة الرسمية والدولة العميقة …بيد اللصوص الحرامية … الدولة في العراق مسمى لاوجود له .. “

تلك هي ابرز اجوبة 257 مثقفا عراقيا عن سؤال دولة العراق بيد من ؟ وهم من شملهم الاستطلاع وقد نشرت الدراسة في جريدة المدى في عدد يوم الاثنين الحادي عشر من شباط اي قبل انتخابات الاولمبية باربعة ايام فقط ..والى جانب الدراسة وفي مقال لصيق بها تساءل الدكتور فالح الحمراني بمانشيت عريض ” لماذا اصبح العراق أسوأ بلد في نوعية الحياة في الترتيب الدولي ؟ وهذا الترتيب الدولي يضم 80 بلدا في العالم , العراق هو آخر بلد في الترتيب بعد ايران وانغولا وصربيا , وفي تفاصيل الموضوع ما يشيب له الرأس ولكن لابد من قراءته .

وهذه حقيقة أدركها السفير الامريكي في العراق في سنوات الاحتلال الاولى خليل زاده الذي نصح السياسيين ان يستفيدوا من الرياضيين في ادارة الدولة ومعنى الاستفادة في هذا المقام هو ” الاخلاص والغيرة وتصحيح الاخطاء ” وهي نصيحة مازالت صالحة للأخذ بها .

ان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية في دورته السابقة ارتكب اخطاء كثيرة الا انها تبقى اقل بمليارات المرات أقل خطرا مما اقترفه ممن يحاول رياضيون آخرون تسليمه رقبة الرياضة العراقية لينحرها كما نحرت السيادة وكما نحرت الثقافة وكما نحرت الحقوق بما فيها حقوق أهل خير مهنة عند البشر , المعلمين .

نتمنى على الرياضيين ان يدرسوا مشاكلهم في بيتهم لأن حلها سيكون اسرع وأنجع اما اللعب بورقة الدولة انما هي النار التي سيكتوي بها الجميع ليس بسبب العقوبات الدولية كما يروج بعضهم وانما بسبب ما سيصير اليه حال الرياضيين ساعة لاينفع الندم .. فالدولة بمعناها العام هي الاب الذي يلجأ اليه الجميع ساعة تضيق الدنيا وهي الحضن الذي يهرع اليه الجميع يوم تتوالى المصائب , ولكن هذا هو المعنى العام الا ان ما هو متجسد في الواقع فشكله عند الدكتور قاسم حسين صالح , وعلينا جميعا ان نتعاون لأعادة الدولة الى معناها الصحيح ولن يكون هذا بجعلها في معسكر والشعب في معسكر آخر , وانما بأزالة الحواجز بين المعسكرين بتبصير المخطئ من الطرفين وليس بتخوينه , ولا بزج الدولة في مشاكل ظاهرها عام وباطنها شخصي , هناك الف الف طريق يمكن للخيرين ان يسلكوه لحل الازمات الرياضية وغير الرياضية اذا ما خلصت النية وعقد العزم من غير نفاق ولا مزايدة , اما الاموال وكيف تصرف على الرياضة وهي عقدة المسرحية التي يتواصل عرضها بنجاح قبل ولادة المكتب التنفيذي الحالي او السابق فأنها ليست اموال الدولة وانما هي اموال الشعب وليس لأحد ان يساوم بها او يستعملها للضغط والابتزاز, فالرياضيون قدموا لكبراء الدولة اكثر مما كانوا يحلمون به , والدولة انما هي مؤتمنة على هذه الاموال ولابد ان تكون لها السبل القانونية في الحفاظ عليها وضرب بيد من حديد لكل من يصرفها في غير ما خصصت اليه ..

لاتجعلوا من الرياضة أزمة ولاتجعلوا منها معول فرقة بل حافظوا عليها فرصة وئام ومناسبة فرح بعيدا عن الصراعات , وليس هذا بالشئ المعجز , ففي كل الدول مشاكل رياضية ..وتبقى الدولة دولة بهيبتها وتبقى الرياضة رياضة بجمالها ودلالها ..وكل هذا بالقانون .

هادي عبد الله