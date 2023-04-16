إستمرار تأهيل مستشفى الكاظمية وبناء مراكز علاجية بدعم حكومي

صحة ديالى لــ (الزمان): الصيدليات الوهمية موت آخر للمرضى

ديالى ـــ سلام الشمري

ميسان – علي قاسم الكعبي

اعلنت دائرة صحة ديالى ، عن توثيق 20 خطأ بسبب الصيدليات الوهمية في المحافظة ، مؤكدا انها برزت بعد العام 2006.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لــ (الزمان ) ،ان (الصيدليات الوهمية ظاهرة برزت بعد 2006 في ديالى خاصة الارياف وهي تدار في الاغلب من قبل اشخاص ليس لهم اي علاقة بالصيدلة ، لافتا الى ان بعضهم يحملون شهادات اعدادية والبعض الاخر في اختصاص بعيدة عن عالم الدواء ).

صيدليات وهمية

واضاف العزاوي ،ان (دائرته وثقت خلال الاشهر الماضية 20 خطأ بسبب اعطاء الادوية من قبل الصيدليات الوهمية لمرضى ما ادى الى مضاعفات كادت تنتهي بفاجعة الموت لولا تدخل الفرق الطبية في الطوارئ ) ، مؤكدا بان ( اغلب الصيدليات الوهمية في ديالى اغلقت لكن تعاون الاهالي مهم لإنهاء هذه الظاهرة ). واشار الى ان (خطورة الصيدليات الوهمية تتمحور في اتجاه اخر وهي تسويق ادوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ما يعني انها تشكل موت اخر للمرضى).

واكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، دعمه المتواصل لوزارة الصحة بما يخدم تطوير القطاع الصحي و توفير عدد من المستشفيات في بغداد والمحافظات. وقال خلال مؤتمر صحفي افتتاح المرحلة الثانية لتأهيل مستشفى الكاظمية، ان (هناك اربعة مستشفيات وصلت نسب انجازها الى 70 بالمئة خلال العام الجاري)، مبيناً ان (الصحة طلبت في المدة الماضية ثلاثة مليارات دينار لتأهيل مستشفيات في الكرخ والرصافة)، واضاف ان (وزارة التخطيط خاطبتنا رسمياً لتأهيل اربعة مستشفيات في الكرخ والرصافة)، مشيراً الى (الاتفاق مع الصحة على مواكبة التطور العمراني وتحديث الانشاء الصحي بما يخدم المواطن ويساهم في تحسين الواقع الطبي والصحي). من جهته ،افصح وزير الصحة صالح الحسناوي، عن الشروع بتأهيل عدد من المستشفيات في بغداد والمحافظات خلال الايام المقبلة، لافتاً الى افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى الامامين الكاظمين. وقال في تصريح امس ان (افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى الكاظمية لافتاً إلى اعمار المستشفى يعد جزءاً من البرنامج الحكومي فيما يخص تأهيل مستشفيات بغداد والمحافظات)، واوضح ان (المرحلة الثانية شملت 250 سريراً و14 صالة عمليات وخمس صالات عمليات جديدة متطورة مجهزة، فضلاً عن توفير ردهة إنعاش بالعناية التنفسية المركّزة وردهات الجملة العصبية والجراحات التخصصية 250 سريرا، و19 صالة عمليات، وردهات الإنعاش، بالتعاون مع محافظة بغداد ورئاسة الوزراء).

افتتاح قريب

واشار الى ان (استمرار بناء مستشفى الكندي وابن البلدي وافتتاحهما قريباً، الى جانب المباشرة بمستشفيات اليرموك والكرامة والطفل المركزي في الكرخ، ومستشفى الصدر وفاطمة الزهراء في الرصافة، و عشرة مستشفيات في المحافظات بضمن موازنة العام الجاري)، مؤكداً ان (البرنامج يشمل المراكز الصحية بدعم رئيس الوزراء). واوضح الحسناوي ان توطين الصناعة الدوائية سيحقق الاكتفاء الذاتي من دون الحاجة للاستيراد، لافتاً الى تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين لإنشاء الصناعة الدوائية. وذكر في تصريح تابعته (الزمان) ان (مشروع توطين الدواء يعد ضمن اولويات البرنامج الحكومي، لدعم الامن الدوائي، والتخلص من مشكلات الاستيراد التي تتعلق بتأخر الشحنات ونقلها فضلاً عن الازمة الاقتصادية)، مؤكداً ان (العراق قدّم تسهيلات كبيرة للمستثمرين غير مسبوقة، داعياً الى الفرصة وإقامة صناعة دوائية حقيقية في البلاد، من خدمة الأمن الدوائي)، واضاف ان (تأمين الادوية المحلية سيمنع من صرف مبالغ كبيرة على استيراد الادوية). على صعيد متصل، وافقت وزارة الصحة على تأهيل مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في ميسان. وقال اعلام الصحة في دائرة صحة ميسان لـ (الزمان) امس ان (الدائرة وضعت خطة شاملة لإعادة تاهيل مستشفى الصدر التعليمي في المحافظة، موضحاً ان (المدير العام علي العلاق بحث مع اللجان الهندسية والفنية تأهيل البنى التحتية والمنظومات الكهربائية والميكانيكية في المستشفى)، واضاف ان (صحة ميسان خاطبت الوزارة بشان التأهيل الشامل للمستشفى، بضمن البرنامج الحكومي في تأهيل المشاريع الصحية)، منوهاً الى (موافقة وزارة الصحة على إعادة التأهيل الشامل لمستشفى الشهيد الصدر التعليمي خلال المدة القادمة تزامناً مع افتتاح مستشفى الحكيم التركي).