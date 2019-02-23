العلوان: إلغاء معظم أجور الرعاية في مؤسسات الوزارة

صحة ديالى تخصص مبلغاً مالياً لعلاج المرضى في الخارج

ديالى ــ سلام عبد الشمري

بغداد – قصي منذر

استحصلت دائرة صحة ديالى موافقة المحافظ ، حول تخصيص مبلغ مالي من ميزانية المحافظة لغرض علاج المرضى خارج العراق.

وقال المدير العام علي حسين التميمي لــ ( الزمان ) امس ان (محافظ ديالى مثنى التميمي قام بتخصيص مبلغ مالي من ميزانية المحافظة لعام 2019 لغرض علاج المرضى المستحقين للسفر خارج البلاد ) .

واضاف التميمي ، انه (وجه قسم الامور الفنية في الدائرة بتشكيل لجان طبية من الاختصاصات التي تضم الباطنية، الجراحية، الاطفال، النسائية، جراحة الجملة العصبية، الكسور، جراحة الوجه والفكين، المباشرة بعملها لاستلام معاملات المرضى اعتبارا من الاول من آذار المقبل وحسب الضوابط الوزارية للسفر خارج العراق ) .

واكد مدير عام صحة ديالى، على ان (ادارته تسعى جاهدة الى تطوير الواقع الصحي نحو الافضل وتقديم الخدمات الصحية المثالية للمواطنين في كافة المؤسسات الصحية بالمحافظة ) .

ومن جانب آخر اعلنت مديرية ماء محافظة ديالى ، ان منظمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, جهزتها بمولدات كهربائية استعدادا لموسم فصل الصيف المقبل . وقال مدير ماء ديالى مرتضى الخزرجي لــ ( الزمان ) امس ان ( دائرته استلمت مولدات جديدة عدد 6 من منظمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين) ، لافتا الى انه ( تم توزيعها على المشاريع والمجمعات المائية في اقضية ونواحي المحافظة ، وذلك لسد النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية وضمان استمرارية عمل المشاريع المائية على التيار الكهربائي الوطني والمولد) .

واضاف الخزرجي ، ان ( كوادره تبذل جهودا استثنائية في عملها ، استعدادا لفصل الصيف المقبل وذلك لتلافي حدوث أي شحة لمياه الشرب في جميع مناطق المحافظة ) . الى ذلك قال رئيس المجلس المحلي لقضاء المقدادية عدنان التميمي لـ ( الزمان )، إن ( سدة الصدور الاروائية في اطراف القضاء هي المسؤولة عن تنظيم المياه في 70 بالمئة من مناطق ديالى وتعد أهم سدة إروائية على مستوى ديالى) .

وأضاف التميمي ، أن (السدة تعاني من تجاوز متنفذين على محرماتها ضمن نطاق الـ3 كم وهناك حاليا 44 مقلعا للحصى والرمل تعمل رغم التحذيرات والتنبيهات من خطورة عملها وتأثيرها المباشر على متانة السدة التي تعاني حاليا من ضغط كبير بسبب زيادة اطلاقات بحيرة حمرين صوب نهر ديالى المؤدي صوبها) ، مبينا ان ( المحرمات، هي الأراضي الزراعية، التي تحيط بضفتي نهر ديالى، والتي ُ يمنع التجاوز عليها، لأنها معرضة للفيضانات).

واشار رئيس مجلس المقدادية ، الى ان (ملف التجاوزات على محرمات سدة الصدور معقد ومستمرة منذ سنوات وهو انتهاك صارخ للقانون وقد يؤدي في نهاية الامر الى خلق تسونامي مياه يهدد مناطق واسعة من المقدادية وقراها اذا لم تكن هناك وقفة جادة لإيقـــاف التجاوزات ) . وفيما يخص قضاء المقدادية ايضا ، اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة ديالى في تصريح تابعته الــ ( الزمان ) ، انه ( بناء على معلومات وردت من مصادرنا تم ضبط اوراق تحقيقية عدد3145 غير مسجلة واغلبها غير منجز ) . واضاف المديرية ، انه تم ( العثور على اوامر قبض غير منفذة بمختلف المواد القانونية ولسنين سابقة في مركز شرطة المقدادية ) ، مشيرا الى انه ( تم ضبط تلك الاوراق بمحضر ضبط اصولي وتسليمها الى ضابط المركز بوصل استلام واعلام الجهات المختصة لغرض تشكيل مجلس تحقيقي بحق المقصر) .

وأعلن وزيرالصحة والبيئة علاء الدين العلوان عن إلغاء معظم أجور خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المؤسسات الصحية الحكومية من مستشفيات ومراكز الصحية في بغداد والمحافظات. واوضح العلوان خلال مؤتمر صحفي امس الاربعاء ان (إلغاء معظم الاجور للخدمات الصحية سيتضمن تذكرة لمرة واحدة لكافة الخدمات وهي الف دينار فقط خلال مراجعة اي من المراكز الصحية وثلاثة الاف دينار فقط خلال مراجعة المستشفيات الثانوية والثالثية وخمسة الاف دينار فقط للرقود في المستشفياتً وكافة الخدمات بعد ان كانت خمسة الاف لليوم الواحد وسيحقق التخفيض الجديد بحدود 100 مليار دينار مقارنة بـ 180 للتمويل الصحي العام الماضي ويتم سد المبلغ المتبقي من الموازنة التشغيلية للعام الجاري والتي بحدود 690مليار دينار بدون الادوية وتعويضات الموظفين وتاتي هذه الخطوة للتخفيف عن كاهل المواطنين). وأكد العلوان (استجابة رئيس الوزراء لطلبه حيث وجّه أثناء إجتماع المجلس يوم أمس بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية لرفع التسكين الوظيفي لذوي المهن الصحية وزيادة مخصصات الخطورة لهم وتقديم توصيات اللجنة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن). واشار الى (حرص الوزارة على توفير الادوية في عموم المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات” منوها الى (الحرص لمكافحة الفساد واستعداد الوزارة لتلقي كافة الملفات او اي موضوع بالطرق الصحيحة).

وكشفت وزارة الصحة عن سبب وفاة التوائم السبعة الذين ولدوا قبل أيام في محافظة ديالى.

وقال متحدث باسم الوزارة ان (الوفاة كانت بسبب الأوزان القليلة للتوائم وولادتهم المبكرة وقبل آوانها). وكان مصدر طبي في ديالى أكد الثلاثاء أن التوائم السبعة الذين ولدوا قبل أسبوع في مستشفى البتول في محافظة ديالى توفوا جميعهم. وأعلنت الدائرة يوم 11 شباط الجاري أن سيدة ولدت سبعة توائم في المحافظة، في سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق.

وكانت الأم ذات الـ25 عاما قد وضعت توائمها السبعة ذكر واحد وست إناث بولادة طبيعية. وبعد الولادة بساعات ذكر بيان لمستشفى البتول أن (الأم والأطفال بحالة صحية جيدة).