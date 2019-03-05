صحة الكرخ: تداخل قسطاري متميز لطفلة في الثانية

بغداد – قصي منذر

اجرى فريق طبي متخصص جراحة القلب و التداخل القسطاري (اطفال) قي مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب عملية تداخل قسطاري متميزة لغلق ناسور جراحي في عضلة القلب لطفلة بعمر سنتين و نصف السنة من سكنة محافظة واسط.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن رئيس الفريق الطبي استشاري امراض القلب والتداخل القسطاري للأطفال الدكتور صادق الهماش قوله ان (المريضة كانت تعاني من ضيق في التنفس وحالات ازرقاق متكررة و بعد اجراء الفحوصات اللازمة ، الرنين و الاشعة والسونار، تبين ان الطفلة تعاني من وجود ناسور جراحي بين الشريان الايمن التاجي و البطين الايمن و ادخلت المريضة الى صالة العمليات و بعون الله تكللت العملية بالنجاح الكبير اذ تمت معالجة الناسور و غلقه بواسطة سدادة اصطناعية اثناء اجراء القسطرة دون الحاجة الى اجراء تداخل جراحي و المريضة بحالة صحية جيدة). مؤكدا ان (مركز ابن البيطار لجراحة القلب يعد رائدا في اجراء الكثير من العمليات القسطارية والجراحية النادرة والمعقدة وبنسب نجاح ممتازة) .