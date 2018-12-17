صحة العراق وصحة أحزابه – شامل حمد الله بردان

الصحة، مفهوم عام للقدرة على ممارسة نشاط، لكن ليس كل نشاط حركي مفيد للمجموع، فالسارق ينشط لينهب، فهو يتمتع بصحة لممارسة ذلك.

هكذا تكونت صورة العراق الحالي، صحته” العراق” مقيدة بصحة احزابه، فكرا واداء.

اذا كانت صحة احزابه جيدة، كانت قدرة الجسم جيدة، واذا انتكست” الاحزاب” انتكس العراق.

ليس معقولا طبعا ان تنتكس كل الاحزاب دفعة واحدة، لكن حزبا واحدا مؤثرا لو انتكس، فذلك سيظهر واضحا في اداء العضو الذي يقوده في الجسم العراقي، بأعتبار ان الشراكة السياسية تعني تقاسم مناطق للنفوذ.

بعض الاحزاب نشيطة فوق احزاب اخرى، لكنها لا توجه صحة الجسم العراقي لعمل مفيد، شأنها شأن الرياضي الذي يقبل على تعاطي جرع مخدرة.

لوان الاحزاب العراقية- لو- توقفت مرات لمراجعة برنامجها او التوجه الذي تقوده للجسم العراقي، لغيرت شيئا من المسار، فكم من صحيح الجسم اقبل على احراق نفسه او صوب مسدسا لرأسه ليضع حدا ليس فقط لحياته، بل تسبب بتغير مأســـــاوي لحـــــــياة اخرين.