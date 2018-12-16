رفع ورم من كبد رضيع في النجف

صحة الرصافة تغلق مذاخر أدوية وصالات عمليات مخالفة للشروط

النجف – سعدون الجابري

بغداد – قصي منذر

اغلقت صحة بغداد الرصافة اكثر من 70 مذخر دوائي وصيدلية و83 صالة عمليات ومختبر اهلي خلال الاشهر الماضية لمخالفتها الضوابط و الشروط. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير قسم التفتيش في الدائرة سامي علي خاوي قوله ان (الفرق التفتيشية التابعة للدائرة قامت بإغلاق 73 صيدلة ومذخر ، اذ تم اغلاق 39 مذخر دوائي و 22 صيدلية و9 محال مستلزمات طبية وصحية وأربعة مكاتب علمية ، كما تم غلق 28 صالة عمليات و55 مختبر اهلي فضلا عن انذار 117 اخرين). فيما استقبل مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي عدد من حالات الانسانية لغرض معالجتها في احد المستشفيات التابعة للدائرة . عرض حالة

وقال البيان انه (تم خلال اللقاء الاتصال بادارة مستشفى ابن رشد لغرض عرض حالة المريض جعفر عبد على اللجنة الطبية من اجل متابعته وإجراء الفحوصات مجانا وتحديد المرض لغرض اتخاذ الاجراءات الطبية له)، مضيفا (وكذلك متابعة حالة المريضة ام محمد لعرض اجراء عملية في مستشفى ابن الهيثم وبشكل مجاني)، واكد الساعدي ان (الدائرة اتخذت وضمن برامجها الانسانية استقبال الحالات المرضية وإكمال العلاج وإجراءات العمليات بشكل مجاني الى العوائل المتعففة والحالات الانسانية)، وتابع ان (ابواب الدائرة مفتوحة لاستقبال اي حالة مرضية).

كما بحث الساعدي مع مدير البيت العراقي الآمن هشام الذهبي تقديم الخدمات الطبية لدار الايتام بشكل مجاني.

وقال الساعدي ان (الدائرة تدعم المؤسسات الانسانية والخيرية التي تهدف الى تخفيف المعاناة عن الايتام والأرامل وكبار السن). من جانبه ، اكد الذهبي ان (مشروعنا انساني في المقام الأول يكمن برعاية الأطفال المشردين)، مبينا ان (ابرز الانشطة الموجودة في الدار هي الحاسوب والخياطة والحلاقة والطبخ والفنون التشكيلية والأعمال اليدوية والموسيقى ولكل من هذه النشاطات ورشات عمل بسيطة تتناسب مع إمكانات الجمعية المادية التي نحصل عليها من التبرعات وهي عبارة عن غرف تابعة لمبنى الجمعية).

حصول كارثة

وفي الكرخ ، اعدت دائرة الصحة خطة لدرئ المخاطر التى تتعرض لها محافظة بغداد فى حال حصول كارثة كالفيضان الناتج من انهيار سد الموصل.

واضافت مديرة شعبة التصاريح الامنية في الدائرة الاء صالح في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ورشة العمل التي عقدت هي للقيام بوضع خطة استباقية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية و اهمها الفيضانات بالاضافة الى القيام بأنشطة التثقيف من أجل الصحة لفائدة المواطنين و التعريف بوسائل الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالفيضانات وتأمين أنشطة التقصي الوبائي والإعلام عن كلّ الحالات المرضية التي يمكن أن تكون مرتبطة بتدهور ظروف حفظ الصحة وتامين المتابعة اللازمة لها). وفي محافظة النجف ، نجح فريق طبي بجراحة الاطفال في مستشفى الزهراء للولادة برفع ورم كبير من كبد طفل رضيع يبلغ من العمر اربعة اشهر . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن اختصاص جراحة الاطفال سلطان الساعدي قوله ان (الفريق الطبي اجرى عملية رفع ورم كبير من كبد طفل ذو اربعة اشهر والتي تعد الاولى على مستوى جراحة الاطفال في العراق وذلك لصعوبة العملية وصغر عمر الطفل فضلا عن قلة الامكانيات المتوفرة).

الى ذلك جهزت دائرة العيادات الطبية الشعبية النازحين في قطاع التاجي الثاني بأدوية الأمراض المزمنة لشهرين متتاليين.

وقال مدير عام الدائرة شاكر احمد الحاج في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الدائرة جهزت النازحين في قطاع التاجي 2 بأدوية الأمراض المزمنة ليتم توزيعها على المصابين بتلك الأمراض حيث يكون التوزيع وفق قوائم معدة يتم جلبها من قبل المخول بالاستلام تتضمن أعداد المرضى ونوع الأمراض المزمنة المصابين بها)، وأشار إلى أن (التجهيز يشمل شهرين متتالين تشرين الثاني وكانون الأول نظرا لقرب انتهاء العام الجاري وقيام قسم الصيدلة والمخازن بعملية الجرد السنوي وعدم القدرة على التجهيز في هذه الفترة ولضمان استلام المريض حصته الدوائية كاملة مما يصب في خدمة الصالح العام).

وافتتحت الدائرة ردهة للأجنحة الخاصة في مركز ابن البيطار لجراحة القلب.

وتابع الحاج انه (استناداً إلى بيان وزارة الصحة دائرة التخطيط وتنمية الموارد تقرر زيادة السعة السريرية للجناح الخاص في مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب ضمن دائرة صحة الكرخ)، موضحا ان (ردهات الأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية تشكل 25 بالمئة من مجموع آسرتها وتلبي طموح المواطن من خلال تقديم أفضل الخدمات الطبية والتشخيصية والفندقية مما يصب في خدمة الصالح العام).