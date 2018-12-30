العيادات الشعبية تشكّل لجان الجرد السنوي للحفاظ على المال العام

صحة الرصافة تؤكّد إستعدادها لمعالجة جرحى القوات الأمنية مجانا

بغداد – الزمان

وزعت دائرة صحة بغداد الرصافة معينات طبية بين جرحى القوات الامنية وتكريمهم بدرع الابطال تثمينا لتضحياتهم في مواجهة الارهاب، فيما اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن سعيها لتأهيل وتطوير مستشفى اليرموك التعلمي بهدف تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين.

دروع الابطال

وقال بيان لدائرة الرصافة تلقته (الزمان) امس ان (مديرها العام عبد الغني سعدون الساعدي كرم عددا من جرحى القوات الامنية والحشد الشعبي بدرع الابطال خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي السادس للدائرة), مؤكدا ان (الدائرة مستعدة لاستقبال اي جريح ومعالجته بشكل مجاني تثمينا للتضحيات التي قدموها في مواجهة خطر الارهاب). ونظمت الدائرة مؤتمرها العلمي السادس والذي عقد تحت شعار بالبحث العلمي الرصين والعمل المتميز الجاد نرتقي بالواقع الصحي. فيما عقد مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي اجتماعا مع اللجنة المكلفة بتأهيل وصيانة و تحسين اداء مستشفى اليرموك التعليمي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس (الاجتماع ناقش خطة تأهيل ردهات المستشفى من الداخل و الخارج و كذلك اخر الاعمال و الانجازات و نسبة تطبيق خطة قصيرة الامد). وعلى صعيد متصل تفقد الحجامي اروقة و اقسام و وحدات المستشفى المشمولة بالخطة و اطلع على سير العمل وابدى توجيهاته وملاحظاته بشأن الالتزام بالسقف الزمني لتنفيذ الخطة و انجازها بالشكل الامثل مما ينعكس على الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين و الحصول على رضى المريض. واضاف الحجامي انه (من واجبنا النهوض بالواقع الصحي لجميع مؤسساتنا الصحية على الرغم من الامكانيات المالية البسيطة المتاحة للدائرة و اول خطوة نبدأها في مستشفى اليرموك التي تعد من اهم المستشفيات في العراق ومن ثم شمول جميع المؤسسات الصحية في جانب الكرخ). في غضون ذلك شكلت دائرة العيادات الطبية الشعبية لجان للقيام بالجرد السنوي للمؤسسات التابعة لها وفق آلية معينة وشاملة بهدف السيطرة على المال العام ومنع هدره والحفاظ على الممتلكات .وذكر مدير عام الدائرة حازم عبد الرزاق الجميلي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم تشكيل لجان للقيام بأعمال الجرد السنوي وأخرى لتوحيد ومطابقة الجرودات وفق آلية معينة وشاملة لجرد الممتلكات والأموال في مركز الدائرة ومخازن الأدوية ومديريات العيادات الشعبية في المحافظات والعيادات الاستشارية والتأمين الصحي ولجان الطبية لفحص السياقة والتعيين وحيازة وحمل السلاح والمطبعة), مبينا ان (الهدف من الجرد السنوي هو للحفاظ على المال العام واكتشاف الفقدان والتلف والتأكد من صحة البيانات في السجلات المخزنية واكتشاف الأصناف الراكدة والأخرى بطيئة الحركة إضافة إلى اختصار الثغرات في أسلوب الرقابة المخزنية).

خدمات مفدمة

واستقبلت مديرية العيادات الطبية الشعبية في محافظة ديالى خلال شهر تشرين الثانيالماضي اكثر من الفين و618 مراجعا لمختلف الخدمات المقدمة في عياداتها . وتابع الجميلي أن (العيادات الشعبية في ديالى استقبلت نحو الفين و618 مراجعا خلال تشرين الثاني الماضي انقسمت بين الف و 746 للأمراض المزمنة و872 للأمراض العامة في عياداتها والتي يبلغ عددها 7 عيادات في المحافظة), وأشار إلى (وجود 5 لجان طبية لفحص السياقة والتعيين وحيازة وحمل السلاح في ديالى ثلاث منــها صباحية واثنان مسائية).