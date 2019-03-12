إنقاذ طالبة من محاولة إنتحار نتيجة رسوبها بالإمتحانات

صحة الإقليم تكشف لـ (الزمان) تفاصيل سرقة مليار دينار في السليمانية

بغداد – الزمان

اربيل – فريد حسن

كشفت صحة اقليم كردستان عن تفاصيل حادثة سرقة مليار دينار رواتب موظفي احدى المستشفيات في محافظة السليمانية من قبل مسلحين مجهولين ، مشيرة الى ان الجهات المعنية فتحت تحقيقا بالحادثة ومازالت عمليات البحث مستمرة عن تلك العصابة. وقالت مدير عام التخطيط في صحة كردستان فيان محمد الجاف لـ (الزمان) امس ان (مسلحين مجهولين سرقوا مليار دينار رواتب موظفي مستشفى شار في السليمانية)، واضافت ان (العصابة اعترضت عجلة الاسعاف التي كانت تحمل الرواتب في احدى الطرق بعد استلام المبلغ من مصرف توي ملك بالمحافظة ذاتها)، مشيرة الى ان (الجهات المعنية فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة الملابسات ومازالت عمليات البحث عن العصابة مستمرة). وأصيب ثلاثة اشخاص اثر انقلاب عجلتهم على مايسمى بطريق الموت في ديالى.

وقال مصدر في تصريح امس ان (ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة بحادث إنقلاب عجلتهم على طريق ديالى كركوك قرب ناحية العظيم)، مشيرا الى (نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم). واعلنت دائرة صحة واسط عن مصرع واصابة 11 شخصا في حادث سير بالمحافظة.

وقال مدير الدائرة زيد الموسوي في تصريح امس ان (عجلتين الاولى نوع ستاركس والاخرى شاحنة تصادمتا قرب ناحية الزبيدية على طريق الكوت بغداد مما ادى الى مصرع سبعة اشخاص واصابة اربعة اخرين بجروح).

الى ذلك ، اعلنت شرطة محافظة ذي قار عن نجاة طالبة في المرحلة الاعدادية من الموت بسبب رسوبها في الامتحانات . وقال مصدر في تصريح امس ان (الطالبة البالغة من العمر 18 عاما اقدمت على احراق جسدها داخل بمنزلها في مدينة الناصرية بسبب رسوبها في الامتحانات)، واضاف ان (ذوي الطالبة سارعوا بنقلها الى المستشفى حيث انقذت من الموت الا ان الحروق اصابت 90 بالمئة من جسمها)، لافتا الى ان (الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته وما اذا كانت هناك دوافع جنائية خلفه).

والقت القوات الامنية القبض على متهم بحرق مركبات المواطنين في احد احياء النجـف.

وقال المحافظ لؤي الياسري في بيان امس إن (الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على المتهم بحرق المركبات في ناحية الحرية بعد 12 ساعة من فعلته).

وفي بغداد ، افاد مصدر بأن قوة امنية اعتقلت شخصا بعد 24 ساعة من قتله مدنيين اثنين واصابة اخر في الكرخ.وقال المصدر في تصريح امس ان (قوة من شرطة بغداد تمكنت من اعتقال شخص قام بقتل مدنيين اثنين واصابة اخر في احدى مناطق الكرخ بدافع السرقة)، واضاف ان (اعتقال المتهم تم بعد 24 ساعة من ارتكابه الجريمة).

واعلنت مديرية نجدة بغداد عن اعتقال موظف في وزارة التربية يقوم بتزوير كتب رسمية. وقالت المديرية في بيان امس ان (دوريات نجدة بغداد نفذت واجبا مشتركا مع مفارز الاستخبارات ضمن شارع النضال قرب الوزارة تم القبض على موظف في التربية يقوم بتزوير الكتب الرسمية). من جهة اخرى ، قضت محكمة جنايات ميسان بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة ارتكابه الدكة العشائرية في قضاء المجر الكبير في العمارة.وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة نظرت قضية مدان بارتكاب الدكة العشائرية استهدف منزل احد المواطنين باطلاق عيارات نارية من بندقية كلاشنكوف نتيجة حدوث مشاجرة بينهم في القضاء)، لافتا الى ان (المحكمة حكمت على المدان وفقا لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 132 من قانون العقوبات).