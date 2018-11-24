في المرمى

صحافة رصينة – سامر الياس سعيد

مرت يوم الخميس الماضي الذكرى الـ96 لصدور اول مطبوعة رياضية متخصصة في العراق حينما قام شاب بغدادي يدعى محمد السيد علي بإصدار مجلته التي عنونها مجلة الالعاب الرياضية صادرة عن نادي الالعاب الرياضية في عام 1922 والذي مثل عاما نهضويا بدلالة صدور مجلات ومطبوعات متخصصة حيث اعقب صدور المجلة الرياضية صدور مجلة تخصصت بالشأن النسوي لتكون اول مجلة تعنى بهذا الشأن ليس في العراق فحسب بل على صعيد الوطن العربي حينما صدرت عام 1923 مجلة ليلى من خلال الصحفية باولينا حسون..ولقد عني باحثون اكاديميون ومتخصصون بمراقبة تلك الاصدارات الرائدة واسهموا بتوثيقها من اجل اطلاع الاجيال عليها لاسيما وان تلك المطبوعات التي صدرت في اجواء ومناخات غير مناسبة عدت ردود فعل مهمة عما قام به من كانوا وراء اصدار تلك المطبوعات رغبة منهم في توثيق وأرخنه الشأن الرياضي فتوالت بعد تجربة السيد علي المئات من العناوين الصحفية المهمة التي اسهمت بشكل وباخر بإبراز ما عنيت به قاعات وملاعب الرياضة في العاصمة بغداد فضلا عن عشرات الملاعب في مختلف المحافظات العراقية..

وقد يسال سائل في خضم المناسبة بشان دور الصحافة الرياضية وقدرتها اليوم على مواكبة الانجاز والبطولات في ظل منافسة شديدة تبرزها وسائل اعلام اخرى مهمة كالتلفاز حينما برزت للعلن عشرات القنوات الرياضية المتخصصة بالشأن الرياضي ولم تكن وحدها فحسب بل تخصصت ايضا الى هذا الجانب قنوات بألعاب معينة لتنقل كل ما يخص لك الرياضات بعينها تماما كما فعلت الصحافة الرياضية حينما برزت صحافة عامة تستهدف الشأن الرياضي بشكل عام ومختلف الالعاب وهنالك مجلات ومطبوعات تتابع تحديدا رياضة بعينها لتلبي متطلبات متابع نهم يعشق هذه الالعاب ويرغب بالبحث عن كل ما يدور في فلكها بالإضافة الى منافسة مواقع الانترنت المتخصصة في هذه الدوامة والتي ربما تهدد الصحافة الورقية وتدعوها لرفع الراية البيضاء استسلاما في زمن لم يعد لها..

لكن رغم كل هذه الدوامات من الصراع تبقى للصحافة الرياضية ألقها ويبقى لها مؤيدوها ممن يتابعون عبر ورقها ما تمخض عن اثارة ومنافسة في ملاعب العالم حتى بقيت وسائل الاعلام التلفزيونية والانترنتية تنهل مما تجود به الصحافة الرياضية الورقية وتخصص لها البرامج المناسبة والمواقع الرصينة لاستعراض المقالات والافكار والتحليلات التي لولاها لما اثيرت كل تلك الشعبية التي تحيط برياضات معينة وتكسبها وهجها المهم والمتميز..

الصحافة الرياضية الورقية هي منبر رئيسي ابرز للعلن مئات المحللين والنقاد الرياضيين ورفد القنوات الاعلامية الاخرى بالمواهب والخبرات المهمة لذلك لا يمكن ان يخبو وهج لك الصحافة التي رفدت واغنت منابر الاعلام الرياضي ومن هذا المنطلق ابرزت صحافتنا الرياضية عشرات الخبراء والمحللين ممن قدموا بأقلامهم عصارة الفكر الرياضي الذي ناقش وحلل واسهم بتأطير المشهد الرياضي العراقي بالكثير من الخبرة المرتكزة على الشأن الاكاديمي لذلك كانت الصحافة الرياضية العراقية منفذا مهما للكثير من الرواد الذين اسهموا في تشكيل المشهد الرياضي في منابر عربية اخرى في ضوء ما اسهموا فيه في بلدهم العراق وتكاد لا تخلو اي صحيفة خليجية رياضية من اسم او اسمين من اسماء عراقية بارزة كتبت في منابر صحافتها الرياضية لتواصل مهمتها في ميدان اخر عربي بناء على ما اكتسبته من مهارات وخبرات عمقت خبرتها في الميدان الجديد..

ولكن في المقابل مرت الذكرى الـ 96 بهدوء غريب وكأنها لا تلفت للعلن اي بادرة احتفالية للمجلة الرياضية الاولى حيث راقبت الكثير من المنابر الرياضية التي لم تشر لا من قريب او من بعيد عن معاني ودلالات صدور مطبوعة رياضية قبل 96 عاما في العراق والاصداء التي قابل بها الشار ع ا لرياضي مثل تلك المطبوعة مثلما كان عليه واقع هذا الشارع المتجاوب والمتفاعل مع الكثير من الانشطة والاصداء الرياضية طيلة عقود غابرة أسهم من خلالها بتكليل الانجازات الرياضية العراقية والاحتفاء بها كما هو ديدنه على الدوام..