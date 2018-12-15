صباح الخالدي والرحيل باكراً – رزاق ابراهيم حسن

لم يترك الموت في العراق فرصة للاستغراب والدهشة وازاء ما قدم من حالات متنوعة ومختلفة البحث يختلف الموت العراقي عن الموت في الدول المتقدمة، فاذا كان الانسان في هذه الدول يضطر للموت بعد ان عاش حياته كاملة غير منقوصة وبعد ان شبع من فرصها الممتعة والجميلة فان العراقي غالبا ما يواجه الموت بعد حياة من الحرمان وبعد انعدام متواصل للفرص الرائعة والنادرة ويواجه الموت وهو مسرع في لقائه، املا ان يجد التعويض في العالم الاخر. وقد وجدت نفسي مستغربا ومندهشا امام موت الزميل والصديق صباح الخالدي فقد عرفته دؤوبا مثابرا في عمله وفي كتاباته يؤدي عمله بمهنية جيدة فهو من ملاكات وكالة الانباء العراقية، ويجيد كتابة الاخبار والتقارير وانه مصحح جيد، وكاتب عمود ومقالة رائعين، ولديه قدرةعلى اجراء المقابلات والحوارات وغالبا يكلف من قبل رئيس التحرير على تحرير وادارة اعداد معينة من الجريدة، كما انه يكلف بتدريس وتدريب المستجدين من الصحفيين الشباب الى الحد الذي يتساوون معه في المواقع، وفي العمل الصحفي.

اذن ما الذي دفع صباح الخالدي الى الاستعجال في الرحيل عن الحياة، وترك اهتماماته والتزاماته ومطامحه وما عرف من زملاء واصدقاءه والرحيل نحو العالم الاخر؟ واعود للموت العراقي فاقول: ان صباح الخالدي لم يمت لاضطراره الحتمي بوقت معين ولم يكن الموت مناسبا لعمره، ولكنه كان يعاني عددا من الامراض والاوجاع، وكان يصر على كتمانها والسيطرة عليها، والظهور بمظهر المعافى السليم، وكان يعيش صراعا يوميا ضد المرض، ولم يسمح لنفسه بان تتوارى خلف المرض وان تبعده عن التفاؤل وممارسة العمل اليومي الجدي الدؤوب. ولم يعمل صباح الخالدي لانه يحب العمل ويبدع فيه، وانما لانه يعيل عائلة كبيرة، ويسكن بيتا مؤجرا وينتقل من مكان الى اخر بسيارات الاجرة ولانه مثل الكثير من المرضى العراقيين يجد الابواب مغلقة امام حالته، ومغلقة امام ما يعاني من مرض وحرمان، لقد فقدت الثقافة العراقية العديد من امثال الصحفي المبدع صباح الخالدي، وهي معرضة لفقدان المزيد من الاسماء اللامعة، فهل تبادر الجهات المسؤولة والمختصة الى دراسة هذه الحالة ووضع الحلول والمعالجات لايقافها وعدم تكرارها؟ ومتى يحصل ذلك؟ ورحم الله الزميل والصديق صباح الخالدي لقد كان دؤوبا كنحلة وانيسا رقيقا كنسمة، دمث الخلق رفيعه.