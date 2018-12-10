صباح الإربعاء الحزين – فائز جواد

بالرغم من ان غالبية العوائل العراقية تتبارك بيوم الاربعاء وتعد له طقوس وتقاليد توارثناها من ابائنا واجدادنا وبالرغم من ان جميع ايام الاسبوع مباركة لكن سيبقى صباح الاربعاء حزينا لانني تلقيت فيه نبأ وفاتك في اول ساعاته ،تلقيت الخبر ولم اصدق وانا الذي التقيتك قبل يوم من الرحيل وتبادلنا كالعادة التحية التي لاتخلو من بعض القفشات والابتسامات الخفيفة الظل التي اعتدها منك ياصباح وودعتك على امل ان التقيك صباح اليوم التالي ، ودعتك ولااعلم انه الوداع الاخير ابا اسامة ، نعم رحلت عنا في صباح الاربعاء ياصباح وسيقى صباح كل اربعاء حزينا لانني تلقيت فيه نبأ رحيلك الذي كان كالصاعقة هزني وادمع قلبي قبل عيني . كيف اعبر عن حزني ياصباح وانا التقي قبل ساعات من رحيلك شقيقك الاصغر نجاح وكعادته يبادر كما انت بالسؤال عن صحتي مستفسرا عن احوالي النفسية ، كيف اعبر عن حزني العميق وانت شقيق اقرب الناس لي صلاح رحمه الله وهو الذي كان يتمتع بالطيبة المفرطة ، وكنت ياصباح تذرف الدموع على رحيل ابا سيف دما لادمعا وها انت اليوم تذهب اليه وتكون بجواره الى جانب الرفيق الاعلى ، ابا اسامة ستبقى روحك ترفرف وتحوم بين اروقة وغرف (الزمان ) التي كنت وفيا لها وعملت بكل مهنية واخلاص لاتتاثر بالمواقف وان كانت جارحة فكنت تتعامل معها بكل هدوء وطيبة مفرطة وتتعامل مع الجميع بمهنية الزميل المجد والمثابر ، فكيف ساواجه صباح الاربعاء الحزين الذي سيذكرني ماحييت برحيلك زميلي وصديقي واخي الكبير وشقيق اقرب اصدقائي ، فراقك عنا أدمع قلوبنا وترك في اعماقنا الما وحزنا كبيرين وربما كنت ياصديقي في الخمسة اعوام التي جمعتنا تحت سقف (الزمان) تتفق معي ان شهر كانون الاول من كل عام هو الشهر الذي يشهد رحيل شخصيات ونجوم عربية ومحلية وعزمت على ان نعمل تحقيقا صحفيا بهذه الحالة التي نعيشها نهاية كل عام لكن وعد والله كان هو الحق لتذهب الى جوار ربك من دون وداع ياصباح وفي صـــباح الاربعاء الحزين .