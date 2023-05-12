صانع محتوى على يوتيوب يواجه احتمال السجن 20 عاماً

لوسانجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يواجه‭ ‬صانع‭ ‬محتوى‭ ‬على‭ ‬يوتيوب،‭ ‬يعمل‭ ‬أيضاً‭ ‬طيّاراً،‭ ‬احتمال‭ ‬السجن‭ ‬حتى‭ ‬عشرين‭ ‬عاما،‭ ‬بعدما‭ ‬تسبب‭ ‬طوعاً‭ ‬بتحطم‭ ‬طائرته‭ ‬عقب‭ ‬هروبه‭ ‬منها‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬جوية،‭ ‬ثمّ‭ ‬نشر‭ ‬مقطعاً‭ ‬مصوراً‭ ‬عن‭ ‬الحادثة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬الخميس‭.‬وفي‭ ‬المقطع‭ ‬المصور‭ ‬الذي‭ ‬شوهد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬مرة‭ ‬ويحمل‭ ‬عنوان‭ “‬حطّمت‭ ‬طائرتي‭”‬،‭ ‬يصوّر‭ “‬اليوتيوبر‭” ‬نفسه‭ ‬خلال‭ ‬الرحلة‭ ‬فوق‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2021‭.‬ويظهر‭ ‬تريفور‭ ‬جيكوب‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬كأنه‭ ‬يواجه‭ ‬مشكلة‭ ‬فنية‭ ‬أثناء‭ ‬الرحلة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقذف‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬الطائرة‭ ‬حاملاً‭ ‬عصا‭ ‬سيلفي‭ ‬في‭ ‬يده،‭ ‬ثم‭ ‬يهبط‭ ‬بالمظلة‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭.‬وفي‭ ‬مشهد‭ ‬مهيب‭ ‬التقطته‭ ‬كاميرات‭ ‬موضوعة‭ ‬في‭ ‬الطائرة،‭ ‬يُظهر‭ ‬الفيديو‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬غابة‭ ‬لوس‭ ‬بادريس‭ ‬الوطنية‭.‬ويظهر‭ ‬جيكوب‭ ‬في‭ ‬المقطع‭ ‬وهو‭ ‬يشق‭ ‬طريقه‭ ‬بين‭ ‬الأحراج‭ ‬ويجتاز‭ ‬تلالا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬الكفاح‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬الحضري‭. ‬ويقول‭ ‬في‭ ‬المقطع‭ ‬إنه‭ ‬عطشان‭ ‬وتائه‭ ‬في‭ ‬الغابة‭.‬

وبعد‭ ‬أسابيع،‭ ‬فتحت‭ ‬وكالات‭ ‬فدرالية‭ ‬تحقيقا‭ ‬لكشف‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادثة‭. ‬وتلقى‭ ‬تريفور‭ ‬جيكوب‭ ‬أمراً‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬بحطام‭ ‬طائرته‭.‬وقال‭ ‬اليوتيوبر‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يعلم‭ ‬بمكان‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة،‭ ‬لكنّ‭ ‬وثائق‭ ‬قضائية‭ ‬أظهرت‭ ‬أنه‭ ‬وصديقه‭ ‬أخرجا‭ ‬الحطام‭ ‬من‭ ‬الغابة‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بطوافة،‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الواقعة‭.‬بعدها‭ ‬قطّع‭ ‬جيكوب‭ ‬الطائرة‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬صغيرة‭ ‬ورماها‭ ‬في‭ ‬مستوعبات‭ ‬النفايات‭.‬وأقر‭ ‬تريفور‭ ‬جيكوب‭ ‬بأنه‭ ‬أراد‭ ‬إعاقة‭ ‬تقدّم‭ ‬التحقيق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الحطام،‭ ‬وبأنه‭ ‬أنجز‭ ‬الفيديو‭ ‬لكسب‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭.‬كما‭ ‬أقرّ‭ ‬بأنه‭ ‬كذب‭ ‬على‭ ‬المحققين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبلاغهم‭ ‬عن‭ ‬تقرير‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬الطائرة‭ ‬واجهت‭ ‬مشكلة‭ ‬تقنية،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭. ‬وأقر‭ ‬اليوتيوبر‭ ‬بالذنب‭ ‬بتهمة‭ ‬إتلاف‭ ‬أدلة‭ ‬أو‭ ‬إخفائها‭ ‬بهدف‭ ‬إعاقة‭ ‬تحقيق‭ ‬فدرالي،‭ ‬وهي‭ ‬جريمة‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭.‬