صالون بغداد يضيّف صباح عطوان:

حديث عن أثر المسرح العمالي في ذاكرة الخشبة

بغداد – ياسين ياس – سمير ياس العبيدي

ضمن الحراك الثقافي الذي تشهده العاصمة بغداد ضيف صالون بغداد المسرحي بالتعاون مع مؤسسة النهرين الكاتب الكبير صباح عطوان، الذي عرف بغزارة نتاجه الابداعي الدرامي في الاذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما للحديث عن تجربته في مجال المسرح العمالي وماقدمه على مدى نصف قرن مديرا للبيت الثقافي العمالي حيث البدايات نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات المنصرمة بتشكيل نواة المسرح العمالي من خمسة وثلاثين عاملا تم تفريغهم للعمل المسرحي بدوام كامل ثم تأسيس فرق اخرى في المحافظات والنقابات العمالية حسب الاختصاص يقع على عاتقها شحذ الهمم لتطوير الانتاج المحلي كما ونوعا وتحسين الخدمات والمشاكل والمعوقات التي تعاني منها الطبقة العاملة . بجلسة عنوانها (حديث عن المسرح العمالي واثره في الذاكرة المسرحية في العراق) قدمها الفنان جمال الشاطي بحضور العديد من المهتمين بالمجال الثقافي وعلى الأخص المسرحي منه. وعنه قال الشاطي (صباح عطوان كاتب عراقي تجاوز نتاجه الابداعي حدود العراق والوطن العربي ليحلق في سماء العالمية ويحقق اسما يفخر به كل العراق) واضاف (عرفه الجمهور العراقي والعربي كاتبا دراميا لاعمال ظلت محفوظة في الذاكرة العراقية منها، الدواسر،جرف الملح،عالم ست وهيبة، واعمال اخرى، كانت الشوارع العراقية تفرغ من المارة لمشاهدة احداث وعوالم صاغها قلم عطوان،ابن الجنوب ولد في الناصرية،كانت لديه اعمال قدمت على الشاشة الصغيرة ، وقدم للاذاعة الكثير من الاعمال الدرامية، وعطوان بدا مسيرته الفنية من خلال المسرح وهو في الثامنة من عمره مع مجموعة من اصحابه من خلال المسرح المدرسي وكانت مسرحية (معن ابن زائدة) وشاهدها جمهور البصرة، لم يتوقف عند هذا الحد،فشكل فرقة المسرح الشعبي، ليقدم من خلالها اولى اعماله (حسن افندي) وهو ابن الرابعة عشر من العمر،ثم قدم مسرحية (العاطفة والاحتقار) التي تناقش قضايا العمال، ثم مسرحية (الجسر) ،لكن البصرة لاتسع احلامه وتطلعاته، ليقدم في بغداد مسرحية (المتهم البرىء)مع مجموعة من فناني البصرة،كان لايملك سوى يتمه وقلمه الذي راهن عليه لكن اجل الرهان وعاد الى البصرة ليعمل حارس مدرسة ليلي في احدى المدارس، ينتظر فرصة للعودة الى مدينة الاضواء بغداد،كونه صاحب رصيد اكبر في الكتابة الدرامية، ثم عمل محرر في مجلة الاذاعة والتلفزيون) مؤكدا (صباح الذي تحكم بالشارع عبر اعماله التي بقيت خالدة الى يومنا هذا، وهو الذي رسخ تجربة المسرح العمالي في العراق، كاتبا، ومخرجا، ومشرفا، ومديرا).

محبة الحياة

بعدها تحدث المحتفى به وهو صاحب الاعمال الدرامية التي شدت العائلة العراقية على مدى سنوات ومنها اجنحة الثعالب وعالم الست وهيبة وفتاة في العشرين واعماق الرغبة وذئاب الليل وصمود الابطال وحذاري من اليأس والدواسر وجرف الملح وسنوات النار وامطار النار والقوت والياقوت وسيرة رجال قائلا (يسعدني ان اكون اليوم بينكم زملاء اعزاء وارى فيكم الاصرار على محبة الحياة ،واليوم الحديث عن اعمالي هي كثيرة،كما ذكرها زميلي الشاطي،انا بدات من التمثيل عام 1962 وكان اول عمل لي في الاذاعة ،مسلسل ابناء الارض اخراج علي الانصاري، بعدها كتبت للمسرح والسينما والدراما، يوم كانت لاتوجد دراما ،فقط كانت هناك عرض لمسرحيات مصرية، وحاليا للاسف المسرح فردي لان الكل يعمل لنفسه وليس للجمهور). واضاف (للاسف الاجيال اكلوا من ايدينا عنبا.. واكلنا من ايديهم حصرما.. الان المراة العراقية مغيبة ،ليس لها حضور سابقا كان هناك جيل من التشكيل والمسرح والدراما، هناك كاتبات وقاصات مميزات الان مغيبة والموجود غير مؤهل). وشهدت الجلسة عدد من الشهادات والمداخلات بحق المحتفى به،من زملائه واصدقائه الذين اشادوا بمسيرته الفنية والابداعية في مجال المسرح والدراما والسينما، منها مداخلة للاكاديمي عقيل مهدي الذي اكد انه (صباح عطوان الذي استطاع الانتصار على التغييب القسري من خلال الابداع والعطاء الفذ )، وكانت هناك مداخلات للاكاديمي حميد صابر والفنان محمود ابو والعباس والمسرحي كافي لازم والفنان بشار طعمة الذي كان من اوائل العاملين في فرقة المسرح العمالي حيث استعرض مجمل الاعمال المسرحية العمالية التي قدمت على مدى نصف قرن بعناوينها ومؤلفيها ومخرجيها. وفي نهاية الجلسة تم اخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة.