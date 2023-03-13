صالون بغداد يحتفي بالجزائري وصالح

مسرح الطفل يواجه تحدي غياب عروض جاذبة تنافس مواقع التواصل

بغداد – ياسين ياس

احتفى صالون بغداد المسرحي وبالتعاون مع مؤسسة النهرين في احدى جلساته بشخصيتين مهمتين بادب الطفل ومسرحه ،هما الكاتب جاسم محمد صالح،والمخرج سليم الجزائري،الذي قدم للمسرح مسرحيات عدة منها ،الثعلب والعنب،حوته يامنحوتة،وله عدد من المؤلفات بمسرح العرائس،عاش سنوات من الغربة، تعلم العديد من اللغات ،بعد 2003عاد محملا بمشاريع جديدة ،لكن لم يجد البيئة الصالحة،عمل في التدريس هناك صار مصدر مهم في الدراسة والتدريس..

وتحدث المحتفى به عن تجاربه في مسرح الطفل وكيف نفرق بين مسرح الطفل في التعليم وبين مسرح الطفل الابداعي ، مع امثلة مسرحية من واقع تجربته المسرحية العميقة الاثر قائلا(المسرح بين انسان وانسان هذا الصراع والموقف يقودنا الى مسرح الطفل،كاتب مسرح الطفل كل كلمة يكتبها مسؤول عنها مسؤولية تامة،والا اصبحت ثرثرة،والانسان يتعلم من تجربته ،والطفل يتعلم الكلمات من خلال المشهد المسرحي،وهناك اتجاهان دراما تعليم ،ودراما ابداعية،الدراما التعليم عملت في امريكا،والدراما الابداعية في انكلترا) مضيفا (جئت من براغ كمخرج قدمت مسرحية ،الثعلب والعنب، دخلت مسرح الطفل بعيدا عن المنافسة، قدمت مسرحية ،(القطة التي نسيت الميو) وهي قطة جوعانة مر بها الحصان قال لها لماذا تبكين قالت جوعانة،مرت بها البقرة شبيج بزونة تبجين قالت جوعانة،مرت بها البزون قال لها قولي (ميو) قالت ميو جاءت امها لترضعها، قدمتها في مسرح المنصور وفي السويد اخر شيء اعمله الان لدينا مسرح صغير في السويد(يالدا) يقدم عروض مسرح الطفل ،وساقدم قريبا مسرحية (،زها حديد، ) تقديرا لمسيرتها نريد ان يتعلم الاطفال منها،عملت بمسرح العرائس.كانت هناك لذة لاتوصف،في بغداد لااحد يقبل عمل مسرح للعرائس،في مصر وتونس لديهم مسرح العرائس).

وقال مقدم الجلسة الفنان جمال الشاطي(انتقالة ثانية الى الكاتب جاسم محمد صالح جميع قصصه ورواياته ومسرحياته ،كتبت عنها الكثير من البحوث والدراسات واقيمت حولها ورشات نقدية ودراسات جامعيه،منها كتاب جاسم محمد صالح،اديبا وباحثا ومؤرخا، وكتاب قصص اطفال دراسة جمالية،وكتاب جماليات البناء الدرامي في مسرك الطفل،وكتاب استلهام الاسطورة في مسرح الطفل،وكتاب القيم الاخلاقية في مسرح الطفل،ومؤلفات وكتب كثيرة اخرى)، بعدها تحدث الكاتب جاسم قائلا(اساسيات الكتابة في مسرح الطفل احاول تدوين التجربة الذاتية لمسرح الطفل،كجهد علمي للاطفال، والكتابة تبدا من المؤلف صاحب قدرة وتطلعات التي تعكس قوة الشخصية وان يكون مؤمن بما يريد ،وعندما اكتب اقف امام الطفل وبمستوى الطفل بحيث تكون الكتابة من خلال العمر الزمني والحقيقي للنص المسرحي)واضاف(ارقى الاعمال المسرحية تلك التي تتناغم وجمالية افق الطفل على ان تكون هناك رسالة انسانية توصل شيء للطفل من خلال العمل المسرحي والادبي،وعلى الكاتب عندما يتناول الشخصيات،هناك الاسم والعمر واللون،والطفل يحتاج الى اعادة بناء ثقافي وقيم جمالية تجسد الانتماء الى هذا الوطن ).وأكد صالح ، خلال حديثه (بأن أبرز التحديات التي يواجهها مسرح الطفل في الفترة الحالية عدم وجود عروض جاذبة تنافس ما يشاهدونه من خيال وإبهار عبر مواقع التواصل الاجتماعية والالعاب المتاحة لهم في الاجهزة اللوحية المتوفرة لدى الغالبية منهم).

قوة التأثير

مضيفًا بأن أهمية مسرح الطفل تكمن في قوة تأثيره على طرق التفكير والاعتقادات والقيم والعاطفة والسلوك لدى المتلقي والطفل الممثل على حد سواء، إضافة لتنمية التذوق الجمالي والفني وتنمية المهارات واكتشاف الذات ومواهبه وقدراته، كما تساهم في كثير من الاحيان بعلاج حالات الانطواء او مشاكل عيوب النطق لدى الممثلين الصغار، مشددا على أن لمسرح الطفل مخرجات مهمة تتمثل في الاجيال الواعية المتوازنة فكريًا ونفسيًا وسلوكيًا ، نظرا لامتلاكها مهارات حياتية، وقدرة على تذوق الجمال والتفاعل مع الفنون.. وأشار إلى حاجة مسرح الطفل لصياغة من قبل الجهات المسؤولة لدعمه وتوفير البنية التحتية الملائمة لإقامة عروض على مستوى يحقق الابهار والتطلعات المأمولة، إضافة لتوفر مؤلفين متمكنين من معالجة قضايا الطفل بحرفية عالية تتوافق مع عقليته ونفسيته المتغيرة المناسبة للعصر الحالي.. ثم تحدث عن (خلاصة تجربته الابداعية الطويلة في كتابة القصص والرويات و مسرحيات الأطفال التي تعتمد بدرجة كبيرة على تقديم اللوحات الاستعراضية باستخدام مجاميع كبيرة من الاطفال)، مشيرا إلى (أن الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع وجود الاطفال على خشبة المسرح).

وشهدت الجلسة العديد من الشهادات والمداخلات منها شهادة الفنان بشار طعمة قائلا(سليم الجزائري تخرج من معهد الفنون الجميلة قسم المسرح،اكمل دراسته في اكاديمية الفنون الدرامية في جيكوسلوفاكيا،عمل مدرسا في معهد الفنون الجميلة ،اخرج العديد من المسرحيات منها محاكمة الرجل الذي لم يحارب،اخراج سليم الجزائري ،ومسرحية الثعلب والعنب،ومسرحية جيش الربيع،اخراج سليم الجزاىري ،عرضت على مسرح الخيمة ،ومسرحية المجنون مسرحية الشهداء ينهضون،عرضت في مسرح الخيمة، وهناك مسرحية ،قطر الندى عرضت على مسرح المنصور.،واعمال مسرحية كثيرة).

وشهادة اخرى من الفنان عبد الجبار حسين قال فيها(كانت فرصة لي للعمل مع المخرج سليم الجزائري بمسرحية( اطفال الغابة) والتي ضمت نخبة من نجوم المسرح العراقي شكري العقيدي ، سهام السبتي،وغزوة الخالدي،وكنت انا مدير المسرح،وكان المسرح في البياع،احتوى المسرحية رغم السلبيات،لكن الفرصة من خلال ابداع سليم الجزائري).

وفي نهاية الجلسة ،قدم الفنان فتحي زين العابدين ،شهادة تقديرية الى المخرج سليم الجزاىري،والكاتب جاسم محمد صالح .