صالح يزور الكاظمية ويلتقي الصدر

بغداد – الزمان

أدى رئيس الجمهورية برهم صالح مساء الثلاثاء مراسم زيارة مرقدي الامامين موسى بن جعفر الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام. وألتقى صالح، خلال زيارته، السيد حسين اسماعيل الصدر وتبادلا الحديث بشأن تعزيز روابط الاخوة والمساواة بين مكونات وأطياف الشعب العراقي، وضرورة العمل المشترك بين المؤسسات الدينية والحكومية لترسيخ الوحدة بين العراقيين ومواجهة الفكر التكفيري الضال، مشيداً بالمواقف النبيلة للصدر ودوره في توطيد التلاحم وتقوية اواصر النسيج الاجتماعي. بدوره، رحب الصدر بزيارة صالح الى الكاظمية، مثمناً الجهود التي يبذلها في تعزيز الوحدة الوطنية بين العراقيين، واهتمامه بتقديم افضل الخدمات للمواطنين. والتقى صاح بعدد من رجال الدين والوجهاء وسدنة العتبة الكاظمية ، مطلعاً على مراحل تطوير وتوسيع المرقدين الشريفين والخدمات المقدمة للزائرين. وتسلم رئيس الجمهورية في ختام الزيارة هدية العتبة الكاظمية.