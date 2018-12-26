المسيحيون العرب يحتفلون بالميلاد وسط أجواء آمنة

صالح يدعو بابا الفاتيكان لزيارة العراق وعقد مؤتمر لحوار الأديان في أور –

بغداد – قصي منذر

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة التعايش والتسامح ومناهضة التطرف لدعم السلام والاستقرار وايجاد الحلول الجذرية للازمات والقضايا في المنطقة.

وقال صالح، خلال استقباله، في قصر السلام ببغداد، صباح امس الأربعاء، رئيس وزراء الفاتيكان نيافة الكاردينال بيترو بارولين والوفد المرافق له، إن (تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف والمبادىء القيمة للسيد المسيح توجب علينا بذل المزيد من الجهود لتجنيب المنطقة والعالم الحروب والنزاعات العبثية)، مشددا على (اهمية توحيد الجهود بين مرجعيات الديانات المختلفة لمحاربة الفكر المتطرف، وعزل هذه الفئة الشاذة التي لا تعبر عن عقائد وقيم رسالاتنا السماوية والاعراف الاجتماعية). واضاف ان (العراق حريص على بناء علاقات متينة ومتطورة مع جميع الدول على اساس المصالح المشتركة)، مشيدا بدور (الفاتيكان في دعم العراق وترسيخ ثقافة المحبة والتسامح والوئام بين الشعوب).

زيارة العراق

وحمّل صالح، رئيس وزراء الفاتيكان تحياتة إلى الحبر الأعظم البابا فرنسيس متمنياً له موفور الصحة والتوفيق، داعيا قداسة البابا لزيارة العراق وعقد مؤتمر لحوار الاديان في مدينة اور التاريخية. كما جرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، فضلا عن مناقشة أوضاع المسيحيين في العراق والحفاظ على تواجدهم ومشاركتهم في بناء بلدهم، وأهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لجهود العراق في اعمار المناطق التي يسكنها المسيحيون والمكونات الاخرى التي عانت من ويلات الإرهاب. من جهته نقل نيافة الكاردينال بارولين تحيات قداسة البابا فرنسيس لرئيس الجمهورية، مؤكداً حرص الفاتيكان على توثيق روابط العلاقة مع العراق على مختلف الصعد، مشيدا بالتعايش السلمي المشترك بين العراقيين على اختلاف عقائدهم وأديانهم. وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس وزراء الفاتيكان، عقب اللقاء، أشار إلى أن زيارته الى العراق تأتي تجسيدا لتعاطف ودعم قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس مع جميع العراقيين والوقوف الى جانبهم، وحرصه على تقوية اواصر العلاقات مع العراق في مختلف المجالات.

حملة تطهير

واحتفل المسيحيون العرب بأعياد الميلاد لهذا العام في أجواء هادئة نسبيا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. ففي المناطق العراقية التي تم تطهيرها كليا من وجود مقاتلي داعش احتفل المسيحيون لأول مرة بعيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مكثفة. وفي الموصل ونينوى استعاد المسيحيون حقهم الطبيعي في إقامة احتفالاتهم الدينية، وتدفقوا على كنيسة القديس يوسف للكلدان الكاثوليك في إربيل والسليمانية باقليم كردستان العراق. وفي بغداد أقام المسيحيون قداس عيد الميلاد عبر الكنائس في أجواء من الأمل باستتباب الاستقرار. وكانت أعداد كبيرة من مسيحيي العراق، من مختلف الطوائف والمعتقدات، قد اضطرت الى اللجوء الى خارج البلاد فيما نزح آلاف آخرون من مدنهم وقراهم بسبب عنف تنظيم داعش. وطبقا لإحصاءات رسمية، فإن عدد المسيحيين في العراق انخفض من 1.5 مليون قبل الغزو الأمريكي عام 2003 الى حوالي 400 ألف اليوم. وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قد دعا في خطاب عيد الميلاد لهذا العام الى إحلال المحبة والسلام في مناطق الحروب مثل سوريا واليمن. وقال البابا (أمنيتي أن تسود الأخوة بين شعوب الأرض حتى وإن اختلفت بينها الأفكار والعقائد). وعبر البابا عن أمله في أن يعود السلام الى ربوع كل من اليمن وسوريا وأن يتمكن الاسرائيليون والفلسطينيون من استئناف عملية السلام داعيا المجتمع الدولي الى بذل جهود أكبر لوضع حد للصراع في هذه المناطق العربية. ويحل عيد الميلاد لهذا العام ومنطقة الشرق الأوسط تغوص في توترات داخلية وصراعات إقليمية. ففي لبنان يحتج مئات اللبنانيين في ساحة الشهداء وسط بيروت على أوضاع البلاد الاقتصادية المتردية، وتعطل الجهود المبذولة لتشكيل حكومة، والتي أدت إلى تضخم الاحتقان الشعبي لمستويات غير مسبوقة. وفي سوريا حمل عيد الميلاد أملا في أن تشهد البلاد مخرجا من المأزق الحالي وأن يكون العام المقبل عام أمن وأمان على السوريين بجميع انتماءاتهم السياسية والعرقية والدينية. وعلى العموم احتفل المسيحيون العرب بعيد الميلاد هذا العام وهم في حال أحسن مما كانوا عليه العام الماضي مع طرد تنظيم الدولة الاسلامية من سوريا والعراق وتطويق حركة ما تبقى من مقاتليها. لكن ما لم توضع نهاية لمأساة الحرب في سوريا واليمن فإن المخاطر ستظل تهدد المسيحيين والمسلمين العرب في المنطقة على حد سواء.