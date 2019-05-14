إعتقال منفذي الإعتداء على أسرة مسيحية بنينوى

صالح يبحث مع رئيس الأرمن منح دور أكبر للمكوّن في مؤسسات الدولة

بغداد – الزمان

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان الارمن مكون اساسي ضمن النسيج الاجتماعي العراق . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (صالح التقى رئيس طائفة الأرمن الارثذوكس في العراق نيافة المطران آفاك آسادوريان وجرى مناقشة الاهتمام بدور أكبر للأرمن في المؤسسات التشريعية والتنفيذية)، وابدى صالح (استعداده لمساندة المطالب المشروعة لهم في الحياة الحرة الكريمة مع باقي ابناء الشعب)، مؤكدا ان (الأرمن مكون أساسي في النسيج الاجتماعي العراقي)، مشيداً بـ(اصرارهم على التمسك بهويتهم الوطنية والتعايش السلمي مع بقية المكونات الاخرى). بدوره ، اعرب المطران اسادوريان عن تقديره للدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية من أجل التقريب بين جميع المكونات العراقية وتعزيز روح التفاهم الوطني. في غضون ذلك إلقت وزارة الداخلية القبض على أثنين من المشتبه بهما في الاعتداء على عائلة من المكون المسيحي في ناحية برطلة بمحافظة نينوى.وقال بيان امس ان (قائد شرطة نينوى حمد النامس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية تضم مجموعة من الضباط المختصين للتحقيق في حادثة قيام اثنين من المجرمين بالسطو المسلح على منزل عائلة مسيحية في برطلة والاعتداء بالضرب على امرأة مسنة وابنتها وسرقة ممتلكاتهما)، واشار الى (إتخاذ إجراءات سريعة اثمرت عن القاء القبض على شخصين يشتبه بهما وهما من ارباب السوابق يسكنان بالقرب من المنزل الذي تعرض للسطو وقد ضبط بحوزتهما 3 بنادق نوع كلاشنكوف و4 رمانات يدوية و7 حربات فضلا عن وجود اثار دماء في دار المتهمين والتحقيق مستمر وبانتظار نتائج فحص الادلة الجنائية للتأكد من الفاعلين الحقيقيين). ودانت عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي ما حدث من إعتداء من قبل عصابات اجرامية على امراتين كبيرتين بالسن في برطلة وسرقة ممتلكاتهما الشخصية.ودعت الحلفي في بيان امس الداخلية الى (توفير الحماية الكافية لهذه المناطق الامنة كونها عانت الكثير من ظلم الارهاب خلال المدة السابقة وضرورة قطع الطريق أمام من تسول لهم انفسهم بالتعرض وبث الرعب والتفرقة بين المواطنين)، واضافت ان (المفوضية ستشكل فريق رصدي من مكتبها في نينوى لمتابعة الوضع الانساني للضحايا). وكانت حركة بابليون قد طالبت بالتحقيق في اعتداء مجموعة مسلحة على منزل السيدتين .وقال بيان (نستنكر اقتحام مجموعة مسلحة منزل سيدتين مسيحيتين في برطلة والاعتداء عليهم وسرقة ممتلكاتهم وممارسة ابشع اساليب التعذيب مما ادى الى نقلهن الى المستشفى)، مبينا ان (حالتهن الان محرج جداً)، ودعا الجهات الامنية الى (الكشف عن ملابسات الحادث ولاسيما بعد ان تم القبض على مجموعة منهم)، مشددا على (تقديمهم للعدالة وعدم السماح للخارجين عن القانون بالعبث بالامن والاستقرار النسبي الذي شهدته برطلة مؤخرا).