ماكرون يتحدّث عن مشاريع عديدة لإعادة تأهيل المدن المحرّرة

صالح يؤكد من الأليزيه : فرنسا شريك إقتصادي فاعل للعراق

باريس – الزمان

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح لنظيره ايمانويل ماكرون ان فرنسا شريك اقتصادي فاعل للعراق معربا عن أمله في تطوير العلاقات في المجالات كافة. وقال صالح في مؤتمر مشترك مع ماكرون في باريس إن (النصر في العراق نصر غير مكتمل بل يحتاج الى ادامة الزخم الاقتصادي والاقليمي)، مشددا على (ضرورة العمل مع الحلفاء الدوليين من اجل تجفيف منابع الارهاب والقضاء على هذه الظاهرة الشاذة)، واكد صالح ان (العراق يركز على التنمية البشرية وليس بالسهل تحقيقه، ولكننا نتوقع من الحلفاء ان يساعدوننا في هذا المجال)، داعيا الى (اعادة الاعمار في هذه المرحلة)، وتابع أن (فرنسا كانت دوما شريكا اقتصاديا فاعلا للعراق ونتمنى ان تتطور العلاقات اكثر وتشمل المجالات كافة)، مشيرا الى ان (العراق امام استحقاقات سياسية واقتصادية واصلاحية كبيرة خاصة وان الشعب مصر على تلبية تلك الاستحقاقات والعودة الى ما يستحقه العراق من مستقبل زاهر)، واضاف (لا نريد ان يكون العراق ساحة للمنازلات وانما ساحة للتوافق بين الدول)، ولفت صالح الى ان (العراق يتطلع الى شراكة فعلية مع فرنسا والاتحاد الاوربي من اجل انهاء المرحلة العصيبة من استفحال الارهاب). من جهته، قال ماكرون ان بلاده ستعمل على حماية الدولة العراقية. واكد ماكرون خلال المؤتمر ان (نجاح الحكومة يكمن في حل جميع المشاكل بين كافة الاطراف السياسية)، واضاف ان (هناك الكثير من المشاريع في اعادة تأهيل المحافظات المتضررة خلال ايام داعش في العراق بالاضافة الى انشاء منظومة مشتركة تحقق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين). في غضون ذلك ، راى صالح ان العراق بحاجة الى تكثيف دعم اليونسكو لعدد من ملفاته وفي مختلف القطاعات لاسيما وهو في مرحلة التعافي. وأشار صالح خلال لقائه المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو اودي أزولاي الى أهمية دعم المنظمة للثقافة والتربية في العراق واعانته على استعادة آثاره المنهوبة. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا جهود المنظمة الدولية في مجالات محو الامية واستثمار خبراتها في هذا الشأن وتوفير فرص للعاملين في قطاع البحث العلمي ووضع خطط وبرامج لمعالجة المشاكل في الموارد المائية والبيئة وتطوير التعليم ومنح اولوية للباحثين في المنح الدراسية)، واضاف ان (اللقاء ناقش زيادة فرص عمل الموظفين العراقيين بالمنظمة اسوة بباقي الدول فضلاً عن اشراك العراق ببرامج اليونسكو وشركائها في مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج الحديثة). واشاد صالح بـ (دور المنظمة في ادراج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي واطلاقها مبادرة احياء روح الموصل وتركيزها على البعد الانساني لعملية اعمار المدينة)، داعيا اليونسكو الى (حث الدول للمشاركة في الاكتشافات الاثارية خلال المرحلة المقبلة ووضع مدينة بابل الأثرية على قائمة التراث العالمي وضرورة قيام المنظمة بتطوير المناهج التدريسية في المدارس العراقية وفق الاساليب الحديثة واعتماد البرمجيات الرقمية). من جانبها أكدت أزولاي (استعداد المنظمة لمساندة العراق في المجالات الثقافية والتربوية واستعادة آثاره المنهوبة والحفاظ على ارثه التاريخي ومشاركة ملاكاتها في التنقيب والاكتشاف)، معربةً عن سرورها (لزيارة صالح لليونسكو التي تعد الأولى لرئيس عراقي الى المنظمة). ووصل صالح امس الاثنين الى فرنسا تلبية لدعوة نظيره الفرنسي.